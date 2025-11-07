Caso Koldo
Koldo y Aldama, citados a declarar en la Audiencia Nacional por el informe de la UCO sobre el ministro Torres
El juez Moreno cita al que era asesor del exministro Ábalos el próximo día 27 y al comisionista, al día siguiente en relación con la compra de mascarillas en Canarias durante la pandemia
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputados los próximos días 27 y 28, respectivamente, al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama en la causa a la que da nombre el primero y en la que se investigan los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 afirma acordar esta diligencia a instancias de la fiscalía una vez recibido el informe del pasado 30 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas en Canarias, en el que se reflejaban los contactos que la presunta trama de corrupción mantuvo con el entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado a Víctor de Aldama el día 27 y un día después lo hará Koldo García para que aclaren la relación que mantenían en relación con la venta de mascarillas a través de la empresa Soluciones de Gestión.
