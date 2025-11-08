Comunidad Valenciana
Vicent Mompó sobre Diana Morant: "Es igual tenerla a ella en el Gobierno que a una escoba"
Pilar Bernabé le responde con ironía: "Efectivamente, la futura presidenta Diana Morant lo barrerá todo: el negacionismo, el terraplanismo científico, la negligencia, los cambios de versión, las mentiras..."
Rafel Montaner
El presidente de la Diputación del Valencia y líder provincial del PP, Vicent Mompó, en la terna para encabezar la candidatura popular a las próximas elecciones a la Generalitat ha respondido en X a las críticas de Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, sobre su actuación y también la de Juan Francisco Pérez Llorca, el diputado que más suena para relevar a Mazón al frente del Consell. Ambos, según Morant, "hicieron la nada más absoluta y la gestión más inútil" el 29-O. "Este es el nivel de toda una ministra de España. Es igual tenerla a ella en el Gobierno que a una escoba", le ha respondido en valenciano Mompó a través de X.
"Si algo quedó clara en el Cecopi fue quién decidió 'teleNOtreballar': tus compañeros. Sus aportaciones fueron igual de inútiles como cuando te presentaste en el incendio de Campanar para hacerte fotos o cuando llegaste dos días después de la peor catástrofe de nuestra historia en el helicóptero del 'Si necesitan más recursos, que los pidan', para no hacer nada. Inútil es defender a Pedro Sánchez, ese que ha abandonado a las valencianas y a los valencianos", ha añadido Mompó. "Diana, tu problema no soy yo. Ponte a trabajar y haz una política útil por esta tierra. Un consejo: si pretendes liderar la Generalitat, empieza por liderar tu propio partido", ha sentenciado el también presidente del PP de la provincia de Valencia.
Una ola de respuestas
El mensaje de Mompó ha desatado una ola de respuestas en contra desde las filas socialistas y, obviamente, a favor desde las del PP. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria general del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha tirado de ironía en su réplica, también en valenciano: "Una escoba? Este es el nivel? Efectivamente, la futura presidenta Diana Morant lo barrerá todo: el negacionismo, el terraplanismo científico, la negligencia, los cambios de versión, las mentiras y, también, la poca clase y estilo del gobierno del PP".
La portavoz del PP en la diputación y exalcaldesa de la Pobla de Vallbona, Mª Carmen Contelles, también se ha sumado al debate en redes y empleando igualmente en valenciano ha cargado contra Morant. "Te sientas junto a Sánchez en el Consejo de Ministros cada semana y no has hecho NADA por los afectados por la dana y podías", le ha espetado. "Callar cuando toca defender tu tierra es abandonarla", ha sentenciado la diputada provincial. "Si de verdad quieres representar a los valencianos, empieza por hacerlo donde tienes la voz, ayudando de verdad y no insultando a los adversarios que están dando soluciones a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez es incapaz", ha concluido.
Muñoz llama "mentiroso" a Mompó
El síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, también ha terciado en el debate en redes llamando "mentiroso" a Mompó. "¿Esta es la última declaración que harás o habrá otras nuevas? Como cuando cambiaste la versión de tu entrevista a Salvados al ir a declarar ante la jueza. MENTIROSO". Lo ha hecho en un mensaje acompañado junto a la foto de la declaración institucional del Día de Luto Oficial en toda la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre con motivo del primer aniversario de la dana que hizo Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat arropado por todo el Consell y altos cargos de la Generalitat. "Por cierto, muy bien, aplaudiendo en primera fila a Mazón en el ignominioso acto que hicisteis el 29-O", le espeta Muñoz a Mompó.
La diputada socialista en las Corts, Alicia Andújar, no se ha quedado atrás y ha calificado a Mompó de "milhòmens". "¿Qué hiciste tú en el Cecopi además de telefonear a Polo porque a Salomé 'no le apetecía'?", le ha preguntado en valenciano al líder popular. No ha esperado su respuesta y ha apuntado: "¡Ah, si! Aprovecharte de la información para avisar a tu familia. Tu inutilidad y tus mentiras han quedado muy claras para la ciudadanía. Sois el PP del Ventorro".
Suscríbete para seguir leyendo
- Rubén Sosa: 'Hablé con el Real Zaragoza y está dispuesto a fichar a mi hijo Nico
- De encajar más de dos goles por partido a ser el portero con más paradas: el resurgir de Joan Femenías en Portugal
- En estado crítico un vecino de Calanda tras recibir una paliza
- Alberto Soro, exjugador de Real Zaragoza y Granada: 'El Zaragoza saldrá adelante, y creo que será pronto
- Los compañeros de Eugenia del Calamar Bravo, en shock: "Al no aparecer en el trabajo me temí lo peor"
- El pasaje Palafox de Zaragoza aspira a renacer con la vuelta de la zona comercial y tres salas de cine más
- El barrio más poblado de Zaragoza bate su récord de población extranjera
- El agua que hará posible la 'nube' de Amazon: así se abastecerá el centro de datos en los montes secos de Zaragoza