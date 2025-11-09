PP
Feijóo clausura hoy el congreso del PP de Andalucía
Juanma Moreno fue reelegido ayer como líder del partido en la región, con un 99,95 por ciento de los votos
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura el Congreso del PP andaluz junto a Juanma Moreno, reelegido como presidente regional de la formación y que se ha fijado como principal objetivo renovar la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del próximo año.
Este sábado, Moreno fue reelegido este como líder del PP andaluz, por cuarta vez, con un 99,95 por ciento de los votos de los compromisarios que participan en el congreso de la formación.
Moreno inicia su cuarta etapa al frente del PP de Andalucía, al que llegó en 2014, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, en las que buscará mantener la mayoría absoluta que consiguió en los comicios de 2022.
Sólo tres votos no han contabilizado para el presidente andaluz, dos de ellos nulos y uno de una persona que se ha votado a sí misma.
Moreno ha dicho, tras conocer los resultados, que se va a "dejar la piel" para tener la "mayoría de la estabilidad" y ha vaticinado que van a ganar las elecciones "bien".
Ha advertido a los populares de que les esperan meses de "zancadillas" porque quienes saben "jugar sucio" lo van a hacer, pero ha pedido a los suyos que sigan con "dignidad, respeto y educación".
