Las víctimas no podrán estar en la comparecencia de Mazón en las Corts al copar Presidencia las invitaciones con sus asesores

Las víctimas de la dana volverán a quedarse fuera de la comisión de investigación de la dana de las Corts, esta vez, como público. Una semana después de que las principales asociaciones protagonizaran el inicio de las sesiones en la del Congreso contando su testimonio, estas habían reclamado acudir a la comparecencia que dará este martes Carlos Mazón en el parlamento autonómico. Sin embargo, las limitaciones de aforo, reservado para cargos y asesores de Presidencia de la Generalitat, impedirán su asistencia.

A diferencia de lo que suele ser habitual en las intervenciones del 'president' de la Generalitat en las Corts, la comparecencia de este martes no será en el pleno, sino en una de las salas que hay justo debajo de este, donde la comisión de investigación a la dana celebra sus sesiones. El espacio es mucho más reducido, no solo para los diputados (apenas caben una veintena apretados, de los que solo 13 tienen derecho a voto, y no los 99 que tienen escaño en el hemiciclo), sino sobre todo para el público invitado, con apenas cinco sillas al final de la sala.

Así, a la espera de ser citadas por la cámara autonómica, algo que sigue todavía sin fecha, las asociaciones de víctimas habían reclamado acudir a ver 'in situ' las explicaciones del recién dimitido president en la que será su reaparición pública tras comunicar su salida del cargo (que aún sigue ejerciendo en funciones). Esta petición la había canalizado el PSPV tramitando la correspondiente invitación a la que tiene derecho cada grupo parlamentario, no obstante, se han topado con los problemas de aforo que tiene la propia comisión, como le ha respondido la máxima responsable de la comisión, la voxista Miriam Turiel.

Rosa Álvarez interviene en las Corts ante el Debate de Política General. / Miguel Ángel Montesinos

"Le comunico que no es posible atender su solicitud", expresa la diputada de Vox en un escrito oficial a los socialistas ante la petición hecha por esta formación. El rechazo se apoya en una resolución de la Presidencia de las Corts de 2012 que señala que la presidencia de la comisión, que es quien tiene la "facultad de autorizar o no la asistencia del público en general", podrá habilitar "un máximo de cinco asientos para invitados", pero siempre "deberá prevalecer la petición de los altos cargos de la administración de la Generalitat así como de los miembros de los gabinetes de las conselleries".

O dicho de otra manera, según ha denunciado el propio síndic del PSPV, José Muñoz, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces de este lunes, donde se ha confirmado la comparecencia de Mazón, los asientos destinados para invitados en la comisión estarán copados por cinco asesores de Presidencia de la Generalitat, que habrían informado de su interés por acudir junto al president en funciones y que, por lo tanto, tienen prioridad, y no por las asociaciones de víctimas para las que los socialistas ya habían tramitado la invitación, según añaden, a petición de las propias entidades.

Habilitar la Sala Vinatea

Eso no significa que no puedan acceder al recinto. Es más, las Corts ha informado al Grupo Socialista en su respuesta que se ha "autorizado el uso de la Sala Vinatea para que puedan seguir el desarrollo de la comisión las personas que no pueden asistir a la sesión dentro de la sala de comisiones", siempre que se haya registrado la petición antes del martes a las 10 horas. La Sala Vinatea está en el tercer piso del edificio parlamentario, en un ala distinta a la de la sala en la que intervendrá Mazón.

Las representantes de las víctimas sí que estuvieron presentes en la tribuna de invitados durante el último Debate de Política General, celebrado a finales de septiembre, y que tuvo su desarrollo en el hemiciclo. De hecho, su salida del pleno en mitad del discurso del jefe del Consell motivó que los diputados de PSPV y Compromís abandonaran sus escaños y se tuviera que llevar a cabo un breve receso.