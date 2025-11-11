Cámara Baja
Sánchez deberá dar cuenta mañana en el Congreso del "bloqueo legislativo" impuesto por Junts
El presidente del Gobierno deberá, también, informar sobre las últimas cumbres internacionales y los presuntos casos de corrupción que le rodean
Pedro Sánchez encarará este martes un pleno largo en el que deberá dar cuenta del estado de la legislatura tras el "bloqueo legislativo" impuesto por Junts. La Junta de portavoces del Congreso, por unanimidad, ha decidido sumar la petición del PP sobre las relaciones con los posconvergentes a los otros dos asuntos de los que ya estaba previsto que habla el presidente del Gobierno: las últimas cumbres internacionales en las que ha participado y "la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE".
El pasado jueves, un día después de que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, anunciara que vetarán todas las iniciativas del Ejecutivo, el PP registró una petición para que Sánchez compareciese ante el pleno de la Cámara Baja "sobre cómo pretende garantizar la gobernabilidad de España, una vez constatada la ruptura de la mayoría de la investidura y la intención de promover un bloqueo legislativo por parte de sus socios".
La decisión de la Junta de portavoces, donde están representados todos los partidos, ha sido incluir este motivo entre los asuntos por los que dará explicaciones Sánchez este martes en el pleno. El resultado ha sido por unanimidad, lo que supone que el PSOE ha accedido a la petición, confiando en que el asunto quede disuelto entre el resto de la comparecencia.
