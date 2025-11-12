Juicio al fiscal general
Un experto de la UCO, en el Supremo: “Lo que se ve es un dominio a todos los niveles al fiscal general del Estado"
La defensa se esforzó en demostrar que los agentes no tuvieron en cuenta el marco temporal impuesto por el juez instructor
Uno de los guardias civiles que declararon como peritos en el juicio al fiscal general afirmaron que “lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado”. El experto que participó en la redacción de los informes aportados en la causa por la Unidad Central Operativa (UCO) aseguró que asociaron la filtración que se juzga como un delito de revelación de secretos a la Fiscalía General del Estado, “porque se compadece con todo lo que tiene la Fiscalía General del Estado” y, en concreto, a su titular, por ser un órgano jerarquizado.
“Toda esa información, expediente tributario y denuncia, lo recibe el viernes por la tarde, pasa un fin de semana y el martes se publica. Lo dice también la fiscal jefa Provincial [Pilar Rodríguez, que comenta que tras estudiarlo, ‘se decide dar publicidad’]. No hay ningún juzgado que esté nombrado que yo sepa. Para nosotros es un precedente bastante claro”, asegura uno de los tres expertos, entre los que se encuentra el número dos de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas.
La sesión comenzó con las declaraciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en los registros de los despachos del propio Álvaro García Ortiz y de la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Durante sus comparecencias la defensa del fiscal general se interesó sobre el marco temporal. Los agentes señalaron que "técnicamente" y por cuestiones de tiempo era imposible delimitarlo.
Los peritos de la Guardia Civil declaran que a las 21.34 del día 13 de marzo se produce una llamada de whatsapp de García Ortiz a la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Añaden que el correo de 2 de febrero en el que Alberto González Amador admite, a través de su abogado, la comisión de dos delitos fiscales, “que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21.59". Añaden que a las 22.01 dispone de todos los demás, a excepción del del 12 de marzo, que es el que da pie a que El Mundo informe erróneamente de que el intento de pacto partió de la fiscalía y no la defensa, que se consigue “mucho más tarde”, a las 23.59.
