Feijóo sitúa Sánchez como el presidente de "la cloaca" y advierte a Junts y PNV de que su apoyo "no saldrá gratis"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, endureció de nuevo el tono contra Pedro Sánchez en el debate parlamentario celebrado este miércoles, que por exigencia del primer partido de la oposición incluía en el orden del día la corrupción. Al hilo de las últimas informaciones sobre la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, que en una reunión con el fiscal Ignacio Stampa del pasado mayo se presentaba como enviada por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión provisional, Feijóo le espetó a Sánchez: "¿Es usted también el presidente de la cloaca?". A lo que añadió que el jefe del Ejecutivo "es el que más sabe de corrupción de España".

Feijóo, ya hacia el final de su discurso, se dirigió también a Junts per Catalunya y al PNV para advertirles que su apoyo al Gobierno del PSOE y Sumar "no les saldrá gratis".

En los veinte minutos de los que disponía desde la tribuna, Feijóo lanzó toda una enmienda a la totalidad del Gobierno, y realizó dos anuncios en materia de vivienda. El primero, que esa materia dependería si llega a la Moncloa "de mi vicepresidencia primera", lo que motivó chanzas de la bancada socialista e incluso de la azul del Gobierno, que señalaban a Santiago Abascal, sentado en su escaño antes de intervenir después de Feijóo. Y el segundo, que rebajaría del 10% al 4% el IVA para los jóvenes que se compren un piso.

El presidente del Grupo Popular comenzó con sarcasmo su intervención: "Señorías, ha terminado el líder de la oposición al Partido Popular y ahora me toca a mí". Una referencia a las críticas que Sánchez había lanzado desde la tribuna a los gobiernos autonómicos del PP, singularmente los de la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía. En esa línea, acusó a Sánchez de haber ofrecido "porcentajes que nada tienen que ver", sobre todo en lo referente a la privatización sanitaria. Y detalló que en Andalucía ha sido del 4% mientras que en Cataluña, con el socialista Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat, habría sido de más del 20%. Y sin salir de ese ámbito, el de la gestión de los servicios públicos competencia autonómica, se permitió una referencia personal: "Yo estudié en la universidad pública de Santiago, ¿y usted?", en referencia velada al centro privado de Madrid donde el líder del PSOE obtuvo su licenciatura en Económicas.

