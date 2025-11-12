Mazón abre el próximo lunes las comparecencias por la dana en el Congreso, seguido de Camarero y Mompó

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, abrirá el lunes 17 de noviembre las comparecencias de políticos en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la dana, seguido de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 24 de noviembre.

La decisión ha sido aprobada este miércoles en una sesión celebrada a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados por la Mesa de la Comisión que investigará la gestión de esta catástrofe que se saldó con más de 230 víctimas mortales, principalmente en Valencia.

Según fuentes parlamentarias, Camarero y Mompó serán los siguientes en presentarse ante esta comisión de investigación después de que lo haga Mazón, el próximo lunes 17 de noviembre.

Para ambos casos se mantendrá el formato normal de pregunta respuesta con 20 minutos por cada grupo parlamentario.

Las comparecencias comenzaron la primera semana de noviembre con representantes de las víctimas de la catástrofe que intervinieron durante tres sesiones repartidas entre el pasado martes, miércoles y jueves.

Estas comparecencias fueron las primeras del total de 127 que se integran en el plan de trabajo pactado entre el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios y que incluye además solicitudes de documentación y vídeos del día de la tragedia.

La comisión indagará acerca de la gestión de la crisis de la dana y también servirá para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro.