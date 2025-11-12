En Directo
Sesión de control
Directo | Sánchez reclama la unidad europea para hacer frente a la crisis de la vivienda y la emergencia climática
Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.
May Mariño
Además de la vivienda, el presidente abordó "la emergencia climática" y remarcó que el cambio climático "mata y empobrece".
En este sentido, señaló que la apuesta por las energías renovables permitió en España tener en 2024 un precio de la electricidad un 40% menor que el que hubiésemos tenido con el mix de 2019. "Y esto nos está ayudando a su vez a atraer inversión, generar empleo y reindustrializar nuestro país, y esto nos está ayudando a su vez a atraer inversión, generar empleo y reindustrializar nuestro país. El modelo español puede ser el modelo para Europa y el mundo".
Así, sentenció que "mientras sea presidente del Gobierno, España cumplirá sus compromisos. Para salvar vidas. Para modernizar sectores enteros en riesgo por la emergencia climática, como el campo o el turismo".
May Mariño
Pocos minutos después de que el presidente comenzase sus palabras en el pleno parlamentario, Alberto Núñez Feijóo lanzó un mensaje a través de redes sociales. Compartiendo varios titulares del día sobre el caso Leire, la ‘fontanera’ del PSOE, el líder de la oposición asegura que el presidente del Gobierno “parece” que era quien “dirigía las cloacas”, tras detallar que se habla en esas informaciones de “chantajes a fiscales, a jueces y a la UCO para tapar su corrupción”
Sánchez también ha lamentado que este consenso se haya roto esta semana viendo a eurodiputados del PP votar "con la ultraderecha con la reducción de los gases de efecto invernadero".
El presidente del Gobierno ha llamado a cumplir con el compromiso de reducir al 90% en el año 2040 las emisiones de efecto invernadero. "La transición ecológica es el mejor motor que tenemos", dice Sánchez
Pedro Sánchez: "La vivienda ha entrado en la agenda europea"
"El 60% de la desigualdad en nuestro país trae causa de la imposibilidad de muchísima gente de poder acceder a una vivienda digna", afirma Sánchez.
Comienza la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja
Sánchez arranca su intervención informando sobre las últimas cumbres europeas
Los temas a tratar por Sánchez en el Congreso
La lista de asuntos a tratar en la comparecencia en la Cámara Baja ha ido engordando en las últimas semanas y, a petición del PP, Sánchez también debe dar cuenta de los casos de presunta corrupción que salpican a su familia y al PSOE.
En concreto los de Feijóo consiguieron incluir un punto en el orden del día para que Sánchez responda sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, la investigación judicial a la socialista Leire Díez, así como "el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratarán en el Consejo de Europa".
El PP también ha avanzó que sacará otros temas en el debate como el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres y los pagos en efectivo a dirigentes del PSOE desde Ferraz.
