Sara Fernández

Sánchez sobre la corrupción: "Tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la justicia"

El jefe del Ejecutivo y líder del PSOE ha abordado también "la lucha contra la corrupción", otro de los puntos por los que comparecía. lamentó que España sigue sufriendo esta "lacra" a pesar de "los numerosos avances" de los últimos años, como demuestran "el caso de presunto cohecho y malversación que afecta a dos ex-secretarios de organización del Partido Socialista y las más de 30 causas por corrupción que tiene abiertas el Partido Popular".