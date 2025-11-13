Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El juicio al fiscal general, en directo | La acusación de González Amador mantiene la petición de cuatro años de cárcel

El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Azcón llama a “parar el trasvase de energía” de Aragón hacia otras comunidades e insiste en las inversiones en redes de transporte

El gigante tecnológico chino Tencent dispara sus beneficios un 19% en el tercer trimestre

La opinión de Ander Herrera sobre la situación del Real Zaragoza: "No quiero ser protagonista, sería hacer leña del árbol que está tambaleando"

Paul Akouokou ratifica el riesgo de su apuesta. Otros dos partidos de baja más por lesión

La IA es tan convincente como los humanos para influir en opiniones políticas

Empleo en Huesca: varias empresas buscan 200 personas en Fraga para trabajos industriales

