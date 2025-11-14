Polémica en Madrid
Ayuso ignora al Gobierno y deja el registro de médicos objetores al aborto en manos de los tribunales
"Si se nos obliga a hacer un registro de objetores, con la Constitución en la mano, actuaremos para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental", subrayan desde el Ejecutivo madrileño
La Comunidad de Madrid rechaza remitir al Gobierno el registro de médicos objetores a la interrupción voluntaria del embarazo en el día en que vencía el plazo del requerimiento dado por Sanidad. Según fuentes de la Consejería de Sanidad, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso asegura que solo atenderán una orden judicial: "Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie".
Reivindican que en la región madrileña defienden que el aborto sea "legal, seguro y poco frecuente" y subrayan que "no se puede perseguir ni señalar a nadie por abortar o no hacerlo". "Tampoco por practicar un aborto o no hacerlo", han trasladado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Además, el Gobierno madrileño sostiene que la exigencia de Sanidad de remitir el listado de profesionales objetores vulnera derechos fundamentales. "Si se nos obliga a hacer un registro de objetores, con la Constitución en la mano, actuaremos para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental".
Con el fin de garantizar el derecho al aborto, cuatro comunidades -Madrid, Aragón, Asturias e Islas Baleares-, habían recibido un requerimiento formal por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el que se les daba un mes para crear, cuyo plazo acababa este viernes, y regular el Registro de Personas Objetoras, con el objetivo de evitar dificultades en la interrupción voluntaria del embarazo, como derivaciones a la privada y otros territorios. Tanto el Ejecutivo del aragonés Azcón como los del asturiano Barbón y la balear Prohens aceleraron la creación de este registro.
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad
- Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia 'súper precios
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto