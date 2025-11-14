Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tellado critica la "euforia" de Bolaños con el informe del abogado del TJUE sobre la amnistía: "Hace una lectura parcial"

El ministro tildó este jueves de "victoria rotunda" la resolución del abogado general del TJUE, que ha descartado que su tramitación responda a una "autoamnistía" o afecte a intereses financieros de la UE

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. / Europa Press

MADRID

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este viernes la "euforia" del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, dado que, a su juicio, hace una "lectura parcial" del mismo.

"Yo creo que el problema de Bolaños es que quiere decirle a los medios de comunicación como deben interpretar las noticias, los informes o los dictámenes. Ya lo hizo con la Comisión de Venecia", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en el municipio madrileño de Alcorcón.

En concreto, el ministro tildó este jueves de "victoria rotunda" la resolución del abogado general del TJUE, que ha descartado que su tramitación responda a una "autoamnistía" o afecte a intereses financieros de la UE. Según Bolaños, "desmiente la falsedad" de que fue una "autoamnistía".

"Vulnera la tutela judicial efectiva"

Sin embargo, Tellado ha recalcado que ese informe "lo que señala es que la ley de amnistía vulnera la tutela judicial efectiva". "Y esa es una realidad como un templo y es algo que ha querido obviar el señor Félix Bolaños", ha enfatizado.

Según el dirigente del PP, vulnera la tutela judicial efectiva porque "deja sin efecto resoluciones judiciales firmes", "genera una interferencia clara del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial" y "trata de forma desigual a los ciudadanos", ya que, según ha dicho, esa norma fue "redactada para beneficiar a personas con nombres y apellidos". Y en cuarto lugar, ha añadido, "afecta a los perjudicados".

Por todo ello, ha criticado la "lectura parcial" del "abogado" Bolaños. "Si al abogado expulsado del Colegio de Abogados le parece que no es grave que la ley de amnistía vulnere la tutela judicial efectiva? Oiga, pues nada", ha exclamado. A su entender, "esa euforia en la que se ha instalado" el ministro le recuerda a "cómo interpretaba los dictámenes de la Comisión de Venecia".

