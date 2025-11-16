En varias ciudades
La familia y la Fundación Francisco Franco convocan misas por los 50 años de la muerte del dictador
La organizada por los Franco tendrá lugar en la parroquia de los Doce Apóstoles, en la calle Velázquez de Madrid
EFE
La familia de Francisco Franco y la Fundación que lleva su nombre han convocado una misa en Madrid el próximo 20 de noviembre, al cumplirse 50 años de la muerte del dictador. La misa tendrá lugar a las ocho de la tarde en la parroquia de los Doce Apóstoles, en la calle Velázquez de Madrid.
Además, la Fundación Francisco Franco ha informado de que habrá misas por este aniversario en las siguientes ciudades españolas: Alicante, Ceuta, Cuenca, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Huesca, Santander, Sevilla, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza.
Por su parte, el Gobierno no ha convocado ningún acto oficial el 20 de noviembre relacionado con la muerte de Franco, pero a lo largo del año ha diseñado una extensa programación como parte de la iniciativa 'España en libertad', con la que quiere celebrar 50 años desde el inicio de la Transición. Sí habrá propuestas para el público en general con motivo del 20N dentro de esta programación, como una invitación a los españoles a recordar qué estaban haciendo cuando murió el dictador con el proyecto de memoria colectiva denominado 'La noche que murió Franco'.
- Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
- El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar
- El fichaje relámpago de David Navarro, el futuro de Rubén Sellés y la historia del Real Zaragoza en juego
- La crónica del Casademont Zaragoza-Unicaja: sopapo a triplazo limpio (79-86)
- Muere un ciclista tras ser arrollado por una furgoneta cerca de Tarazona
- Un restaurante de Zaragoza denuncia una reserva fantasma de 30 comensales: 'Es una falta de respeto
- La ermita románica de un antiguo monasterio escondido entre bosques del Pirineo que debes visitar este otoño
- Homicidios investiga el incendio de un garaje en la avenida Cesáreo Alierta