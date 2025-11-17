La Audiencia Nacional cita a Jordi Pujol al inicio del juicio por su fortuna en Andorra para determinar si puede ser juzgado

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido no pronunciarse sobre las condiciones en que se encuentra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol hasta el próximo día 24, cuando está previsto que comience el juicio por su fortuna en Andorra. Le ha citado ese día para que comparezca ante él por videconferencia y asípoder ser los propios magistrados quienes determinen si puede ser juzgado, informaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.

La defensa de Pujol, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, había solicitado que fuera examinado por los forenses de la Audiencia Nacional para que procedieran a "evaluar su deterioro cognitivo" y determinaran su "capacidad o incapacidad", por "demencia sobrevenida", de "autodefensa" en el juicio. Este fue el motivo por el que la que era su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida, quedó fuera del procedimiento en la que se la iba a juzgar junto a sus siete hijos por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Por ese motivo médicos forenses de la Audiencia Nacional le examinaron la semana pasada por el informe médico presentado por la defensa en el que se ponía en duda sus condiciones para prestar declaración. Además, el expresidente catalán se encuentra desde este domingo ingresado en una clínica de Barcelona por una neumonía que precisará su internamiento durante tres o cuatro días, que se cumplirían este jueves, según informó este domingo la familia. Su defensa estaba pendiente de conocer la decisión de la Audiencia Nacional antes de decidir si debía informarla de la nueva circunstancia de cara al juicio que está previsto que eche a andar el próximo lunes con las cuestiones previas.