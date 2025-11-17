Mazón protagoniza un agrio enfrentamiento con Rufián, que le tacha de "inútil, miserable, homicida y psicópata"

El 'president' de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha protagonizado este lunes en el Congreso un agrio enfrentamiento con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le ha tachado de "inútil, miserable, homicida y psicópata".

En la comisión de investigación sobre la dana, Rufián ha basado su intervención en dar voz a víctimas de la tragedia, con sus nombres, apellidos y fotos. "¿Tiene algo que decir a su familia?", ha sido su pregunta recurrente a Mazón.

"Toda la condolencia a todas las víctimas por igual", ha replicado el presidente valenciano, palabras que Rufián ha desdeñado, encarándose también con la bancada del PP. "¿Le pesan las muertes de esta gente?", preguntaba el portavoz de ERC. "Nos pesan a todos", respondía el interpelado, quejándose de la utilización de las víctimas.

"Que se calle"

Y cuando Mazón trataba de hilvanar más de dos frases para explicar su actuación, el diputado de ERC le cortaba: "No mienta". En varios momentos del interrogatorio se han cruzado este tipo de reproches, con Rufián pidiendo que no le mienta "a la cara" y el presidente acusándole de decir falsedades.

Mazón ha aprovechado también para subrayar que ha habido colectivos de víctimas --ha citado Unión del Pueblo 29-O-- apoyados por 80.000 firmas, que pidieron comparecer en el Congreso y no se les incluyó en el listado de testimonios con el que se abrió la comisión de investigación. "¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que usted ha vetado a víctimas y yo no", ha echado en cara a Rufián.

El diputado independentista ha cerrado su interrogatorio sentenciando a Mazón: "Yo le he dicho fuera y se lo digo a la cara: usted es un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida, y esto es un psicópata", ha zanjado. "Quien utiliza ese lenguaje se describe a sí mismo", ha apostillado el presidente.