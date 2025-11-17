El PP califica de "paripé" el Consejo de Política Fiscal antes de que se reúna

El Partido Popular (PP) ha descalificado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada para este mismo lunes por la tarde por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, unas horas antes de que se reúna dicho órgano. En una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del comité de dirección del primer partido de la oposición, presidido por Alberto Núñez Feijóo, el vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, ha tildado el encuentro de "paripé", ya que a su juicio los objetivos de déficit que se presentarán a los consejeros autonómicos del ramo deberían haberse conocido "antes del verano", cuando según ha explicado se aprobaron los presupuestos en muchas comunidades (no en todas, como es el caso de Extremadura y Aragón, gobernadas por el PP), para que ese objetivo "fuese útil".

Bravo ha señalado que "lo verdaderamente importante es el nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas", que según ha remarcado "prometieron hace siete años y medio, cuando llegaron", y que sin embargo, "no llega, ni va a llegar, salvo para los socios independentistas". Además, ha acusado al Ejecutivo y en concreto a Montero de haber "manipulado" la reunión del mismo órgano que tuvo lugar a principios de año, el pasado mes de febrero, cuando lo que fue un plante de los consejeros de los gobiernos populares se interpretó como una abstención, en ese caso, a la quita de deuda por valor de casi 90.000 millones de euros, que desde entonces rechazan de manera unánime los gobiernos autonómicos conservadores.

No habrá plante

En cualquier caso, fuentes del PP descartan que ese escenario vaya a volver a producirse, dado que lo que se discute este lunes no es la quita de deuda, sino el objetivo de déficit, la víspera de que previsiblemente el Consejo de Ministros de luz verde este martes al techo de gasto y la senda fiscal, pasos previos imprescindibles para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno sigue sin presentar esta legislatura.

"Las comunidades del Partido Popular, como ustedes comprenderán, no se prestarán a estos trapicheos del señor Sánchez con los independentistas para mantenerse en el poder", ha sintetizado Bravo, en su día consejero de Hacienda del primer gobierno del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Trazando una analogía con las economías domésticas o empresariales, el responsable de Hacienda del PP se ha preguntado retóricamente si "¿alguien puede pensar que una empresa pudiese estar tres años sin presupuestos? ¿se imaginan una familia que estuviese tres años sin saber lo que va a ingresar? ¿o un ciudadano que no sepa lo que va a cobrar de sueldo el mes siguiente?", para contestarse que "eso es lo que quiere Sánchez para España. No se puede gobernar la España de 2026, con los Presupuestos diseñados para la salida de la pandemia", ha asegurado en referencia a las cuentas aprobadas en el año 2022, todavía vigentes.

