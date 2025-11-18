Antxon Alonso y su mujer critican los gastos de la esposa de Santos Cerdán: "La Paqui" es "gastar y gastar"

Pese a que las cifras destapadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán no parezcan a priori muy elevadas, para el administrador de Servinabar, Joseba Antxon Alonso Segurrola, y su mujer, Karmele Atxutxa, critican sin tapujos a través de Whatsapp las compras que realizaba la esposa del político, Francisca Muñoz, Paqui. En uno de ellos se lee: "La Paqui, que le [sic] conocen todas las vendedoras del Corte Inglés"; en el siguiente se resume la situación con un "gastar, gastar".

No en vano, ellos eran quienes en realidad pagaban la tarjeta de crédito de Servinabar de la que, según los investigadores, hacía uso Santos Cerdán y su familia. El último pago fue efectuado el día antes de la detención de Koldo García en febrero de 2024. El informe afirma que "se han localizado pagos que por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo pudieran imputarse a Santos Cerdán o su entorno familiar" por algo más de 33.575 euros.

La conversación de la que se hacen eco los agentes fue mantenida el 9 de septiembre de 2021. De ella se desprende "cierta preocupación de estos por los gastos desmedidos en los que habría estado incurriendo la mujer de Santos Cerdán", de sus compras en unos grandes almacenes y de que cada iban de "restaurantes fin de semana sí y otro también". Añaden que "todos de lo bueno lo mejor", lo que "no es plan", porque "no son nada discretos". Antxon resume la situación: "Hemos quedado en pararlo".

Los investigadores han contabilizado "49 cargos en la tarjeta correspondientes con el restaurante Sazadón por importe total de 7.470 euros", entre febrero del 22 y enero del 2024. Se trata de un establecimiento "tan solo a 170 metros a pie de la residencia de Santos en ese periodo".

Con esa tarjeta también se pagaron los restaurantes o los lugares de los lugares a los que se desplazaba Santos Cerdán, como Sevilla, Málaga o Navarra, en los días en que él estaba allí. "Se han detectado diversas coincidencias espaciotemporales entre los cargos soportados por la tarjeta de crédito de Servinabar y la ubicación de Santos Cerdán, tanto él solo, como acompañado de su mujer y su hija; de lo que se infiere que este pudiera haber dispuesto del uso de la mencionada tarjeta para sufragar gastos personales", afirma el informe.