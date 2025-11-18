La Guardia Civil detiene al presidente y al vicepresidente de la Diputación de Almería por irregularidades en contratos

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), al vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez (PP), en una operación desarrollada este martes por posibles irregularidades en contrataciones públicas, en la que se han realizado otras dos detenciones más. Según ha ha adelantado Efe y ha podido confirmar El Correo de Andalucía hay otras dos personas más detenidas y se siguen produciendo registros.

Aunque la Diputación Provincial estaba siendo objeto de una investigación por un posible caso de cobro de comisiones en la adquisición de material sanitario, las detenciones que se han producido forman parte de una pieza separada instruida por el mismo juzgado que afecta a otras irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos por parte de los investigados. De momento, se encuentra bajo secreto a la espera de que concluyan los registros y actuaciones que han arrancado en la mañana de este martes.

Un caso abierto por supuesto cobro de comisiones

La investigación del caso mascarillas se remonta a 2021 cuando se produjo el registro de la Diputación de Almería y la detención de su entonces vicepresidente por un posible caso de cobro de comisiones en contratos de material sanitario durante la pandemia. El expediente en cuestión data concretamente del 8 de abril de 2020.

A partir de ahí se inició una instrucción judicial que provocó las declaraciones ante el juzgado de todos los investigados durante este año, incluido el vicepresidente actual que ha sido detenido en el marco de la operación de la Guardia Civil. Faltaba sólo por declarar el presidente del PP de Almería y de la Diputación Provincial pese a que había sido solicitado por el PSOE provincial.

Esta investigación tiene entre sus principales escenarios el municipios de Fines, donde se desarrollaba parte del entramado empresarial y cuyo alcalde ha sido detenido en el marco del operativo de la Guardia Civil.

Coincidencia con otra instrucción judicial

Las detenciones en Almería suponen un golpe al PP andaluz en unas semanas claves a nivel judicial ya que entre esta semana y la próxima están programadas las declaraciones de testigos y de los altos cargos investigados (los tres últimos gerentes del SAS) por el caso de los contratos de emergencia firmados tras la pandemia y que están siendo investigados por un Juzgado de Sevilla.

Ante esta situación, el Gobierno andaluz ha expresado su compromiso con la "máxima colaboración" con la Justicia y ha instado a que se llegue "hasta el final" para aclarar lo ocurrido en la provincia de Almería.

Por su parte, el PSOE ha subrayado que en plena crisis sanitaria por los fallos en los cribados, el PP andaluz tendrá que dar "explicaciones en los juzgados" por dos casos que tienen su origen en expedientes por contratos de carácter sanitario.