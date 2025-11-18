La UCO concluye que el 75% de los beneficios de la empresa atribuida Santos Cerdán procede del 2% que pagaba Acciona por obra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que el 75,33% de los beneficios de la empresa Servinabar, cuya titularidad atribuye en casi la mitad al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se corresponde con el 2% que había acordado que Acciona le pagara por obra adjudicada, según el último informe pericial aportado a la causa que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Los agentes afirman que la empresa administrada por Joseba Antxon Alonso tiene como "principal fuentes de financiación a Acciona Construcción". "En cuanto a las posteriores salidas de fondos de la mercantil navarra, y teniendo en cuenta el contrato privado de compraventa de participaciones mediante el cual Santos Cerdán adquirió en el año 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar, se ha observado que tanto éste como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil".

El informe se da a conocer después de que el pasado viernes la UCO registrara diferentes sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla -donde la actuación se limitó a un requerimiento de documentación-- y otras dos empresas en San Sebastian implicaas en la trama en relación con la investigación del cobro de presuntas comisiones irregulares . La diligencia integra una pieza hasta ahora secreta de la investigación del Tribunal Supremo.

La vinculación de Acciona aparecía ya en el informe de la UCO que llevó a la imputación del que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva y al que el magistrado que instruye este asunto en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, apunta como principal responsable del entramado presuntamente corrupto. En este informe se situaba el origen de la trama en la relación mantenida entre Javier Merino, entonces delegado de Acciona en Navarra y La Rioja, y Joseba Antxon Alonso, presunto socio de Cerdán en la empresa Servinabar al que Koldo García denominaba Guipuchi.