Sumar lanza su cónclave en busca de "identidad política" para ganar peso en futuros pactos electorales

Movimiento Sumar prepara el terreno para el escenario de alianzas del próximo ciclo electoral, que culmina con las generales previstas para 2027 y donde Yolanda Díaz ha evitado hasta el momento confirmarse como candidata. El partido fundado por la vicepresidenta segunda ha convocado este sábado 22 de noviembre una conferencia política con el objetivo de sentar sus bases en materia de programa para exhibir su propia "identidad política" y tender la mano a otras formaciones.

La coordinadora del partido, Lara Hernández, anunció este lunes la cita advirtiendo de que "no es una conferencia política más", puesto que tiene "el horizonte de 2027, pero va más allá". La dirigente puso la mirada en las próximas citas electorales, donde señaló que "España tiene que elegir entre democracia u autoritarismo". En este sentido, avanzó su intención de armar "un proyecto ganador que dispute el voto a la abstención, que dé energía a las bases progresistas y sea capaz de articular la esperanza".

Fuentes de Movimiento Sumar apuntan a que esta conferencia busca dotarles de una "identidad política" más definida de cara al próximo ciclo electoral, con el objetivo de buscar unas coordenadas concretas que identifiquen a la marca de Sumar, que estarán basadas en el "laborismo y los derechos universales". El objetivo es "refundar el estado de bienestar"; según detalló Hernández este lunes, donde defendió ir más allá que el PSOE que a juicio de los de Díaz tiene una "posición defensiva" de los derechos.

Así, lanzarán propuestas basadas en "derechos universales", que consideran especialmente atractivos para los jóvenes, una franja especialmente seducida por Vox -uno de cada cuatro menores de 30 años votaría a los de Santiago Abascal, según el CIS-. Medidas como la prestación universal por crianza -concesión de 200 euros por hijo hasta los 18 años-, el transporte gratuito o la herencia pública universal -consistente en una asignación de dinero público para los jóvenes que cumplan la mayoría de edad- serán algunas de las propuestas estrella.

Con esta conferencia política, Movimiento Sumar trata de ganar relevancia en el ecosistema a la izquierda del PSOE ante la incertidumbre del espacio y tras las grandes dudas que existen sobre la posibilidad de volver a armar una candidatura conjunta, como sucedió en 2023.

Unas dudas fundadas sobre todo en las postura de Podemos, que en las últimas semanas ha pedido abiertamente a Izquierda Unida excluir a Sumar de estas opciones electorales, y ahora los de Yolanda Díaz buscan hacerse fuertes y tener un papel identificable de cara al electorado para seguir ocupando un papel en la futura opción progresista que se conforme.

La cita del partido también abordará la "política de alianzas", según confirman fuentes del partido, donde tendrán una hoja de ruta "continuista" respecto a su asamblea del pasado marzo, donde tendieron la mano a Podemos y apostaron de nuevo por una única opción electoral, como en el 2023. Así, volverán a apostar por una candidatura de unidad de cara a las próximas generales.

Desde Movimiento Sumar apuntan a que el resto de formaciones políticas estarán invitadas al acto público del sábado, donde se escenificará esa identidad que los de Yolanda Díaz buscan escenificar.