Zelenski se reúne este martes con el Rey y Sánchez en su tercera visita a España para recabar más ayuda ante Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantendrá este martes un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, al que seguirá un almuerzo en su honor. Será antes de reunirse por la tarde con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de Moncloa, donde ambos comparecerán posteriormente ante los medios de comunicación.

En un comunicado, Moncloa ha detallado la tercera visita que el mandatario internacional realizará en nuestro país, un encuentro en Madrid que, según han defendido desde el Gobierno, "será una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos".

En el marco de la visita, el presidente ucraniano será recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, a las 17.30 horas, "para abordar cuestiones de interés común". Antes, sin embargo, ambos van a visitar el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Asimismo, el Rey mantendrá un encuentro con Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela a las 13.30 horas, al que seguirá un almuerzo.

Ya en la cita en el Palacio de La Moncloa, Sánchez y Zelenski firmarán acuerdos, en un acto en el que además estarán el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares: el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Acto en el Congreso y reunión con empresas de defensa

También ese mismo día está previsto un acto en el Congreso de los Diputados al que asistirán la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Zelenski acudirá al Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, en un acto programado a las 9.30 horas en el que será atendido por las autoridades.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. / EP

Después, sobre las 11.00 horas, Zelenski se reunirá con una docena de empresas de defensa españolas en la sede de Indra en Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto del encuentro.

La reunión del mandatario ucraniano con una docena de empresas del sector español de la defensa tendrá lugar después de que este mismo lunes Zelenski haya acordado con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en París la compra durante los próximos 10 años de un total de 100 cazas Rafale, fabricados por la compañía gala Dassault.

No obstante, las fuentes consultadas por Europa Press no han detallado si se espera que este martes se pueda concretar algún tipo de acuerdo en materia de defensa similar al que han suscrito este lunes Zelenski y Macron.

La última vez que Zelenski visitó España, en mayo de 2024, el Gobierno anunció una donación de 1.000 millones de euros a Ucrania destinados a armamento en virtud de un acuerdo de seguridad firmado entre ambos países.

Tercera visita

Zelenski tenía previsto realizar un viaje a España en abril de este año que tuvo que suspender para asistir al funeral del Papa Francisco en Ciudad del Vaticano.

En su primer visita a España, Zelenski firmó con Sánchez en el Palacio de Moncloa un acuerdo bilateral de seguridad y defensa que se extendió a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y "la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional". Asimismo, los Reyes de España organizaron un almuerzo de honor con el mandatario internacional en el Palacio Real.

Tras el inicio de la guerra, el mandatario ucraniano también intervino en una Pleno extraordinario del Congreso en abril de 2022 por videoconferencia, pero no fue hasta mayo de 2024 cuando acudió presencialmente a la Carrera de San Jerónimo, en el curso de una visita de estado. Además, asistió en octubre de 2023 a la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebró en Granada.

Reunión productiva con España

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski (d). / EFE

Zelenski se ha declarado convencido de que la visita que realizará este martes a España redundará en el refuerzo de la defensa aérea de su país, escenario ahora mismo de una nueva campaña de ataques rusos particularmente centrados en su infraestructura energética.

"Llevamos preparándonos desde hace mucho tiempo y ahora podemos decir que la visita a España va a ser productiva", ha explicado Zelenski este domingo, dando inicio a una gira europea que arrancó en Grecia y continuó el lunes en Francia.

En su mensaje, publicado en su cuenta de 'X', Zelenski ha descrito a España como "otro poderoso país que se unirá a nuestros aliados en las iniciativas que nos hacen falta de verdad", antes de incidir en que "las prioridades más importantes son los sistemas de defensa aérea y los misiles".