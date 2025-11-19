Feijóo le echa en cara a Sánchez la "cloaca" de Ferraz y el presidente le reprocha el "año aplaudiendo" a Mazón

Sara Fernández

Sara Fernández

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique al Pleno del Congreso cómo piensa gobernar sin Presupuestos, sobre todo a raíz de la decisión de Junts de romper su acuerdo de investidura, lo que deja al Ejecutivo con una mayoría absoluta en contra. El cara a cara entre presidente y líder de la oposición se produce justo tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Más información

