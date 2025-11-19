Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moncloa entiende tras la puesta en libertad de Cerdán que se precipitará el juicio oral y descarta más implicados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Iván Gil

La noticia de la puesta en libertad de Santos Cerdán tras el informe de la UCO que desvela las mordidas a través de una UTE con Acciona ha cogido por sorpresa al Gobierno. La interpretación de miembros del Ejecutivo es que el juez contará ya con los indicios suficientes como para la apertura de un juicio oral. Un proceso en el que descartan que pueda haber más implicados del Gobierno.

El contenido del informe hace que abunden en la tesis de que pueda haber tráfico de influencias, pero no así irregularidades en contratos públicos en función de las pesquisas. Lo que señalan son las dificultades para detectar estas actuaciones o "fallas del sistema" de forma preventiva. Un sistema que consideran muy sofisticado e "imposible de detectar", según señalan fuentes del Ejecutivo

El informe de la UCO conocido este martes causó estupor en el PSOE porque, dicen, "prueba" los motivos por los que Cerdán terminó en la cárcel cuando estalló el caso y que algunos todavía dudaban de pruebas sufientes. Pero lo que más "duele" en el seno del partido es el "daño" reputacional en pleno ciclo electoral. "Esto solo alimenta la desafección y a Vox", resumían parlamentarios socialistas.

El Black Friday dispara su influencia en España: siete de cada diez ciudadanos aprovecharán los descuentos y el gasto medio supera los 140 euros por persona

Valery jugó infiltrado el derbi entre el Real Zaragoza y el Huesca

La natalidad en España se mantiene a la baja con 318.005 nacimientos en 2024

Una multinacional polaca de contadores elige Zaragoza como centro de operaciones para España y Portugal y su futuro salto a Latinoamérica

Chueca señala a Gómez Gámez tras aparecer en el informe de la UCO: "Deben explicar los informes que concluyen que no está vinculado a la trama de corrupción"

Los títeres para adultos llegan al Teatro del Mercado de Zaragoza al ritmo de 'Saeta'

