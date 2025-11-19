El PP asegura tras la liberación de Cerdán que "van a caer todos y Sánchez va a caer con todos"

El Partido Popular (PP) valora la salida de prisión este miércoles del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, como un paso más en un proceso que, según vaticinó el número dos de los populares, Miguel Tellado, en una comparecencia de urgencia en el escritorio del Congreso de los Diputados, supondrá que "van a caer todos, y Sánchez va a caer con todos, que nadie tenga ninguna duda". Tellado reclamó a Cerdán que convoque una rueda de prensa -"ahora sí", remarcó la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, aludiendo a la comparecencia que el propio dirigente socialista prometió en su día, antes de entrar en prisión- y ofrezca explicaciones sobre las acusaciones que pesan en su contra.

En particular la acumulación de más de seis millones de euros de patrimonio como consecuencia, según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) conocido este martes, de las mordidas de un 2% por las adjudicaciones de obra pública que pagaba la empresa Acciona, aliada en una Unión Temporal de Empresas (UTE) a Servinabar, la pequeña compañía navarra propiedad de Antxon Alonso pero que la Benemérita cree que en realidad pertenecía también a Cerdán.

Tellado, como previamente él mismo y otros diputados del Grupo Popular habían hecho en la sesión de control al Gobierno en el hemiciclo, se refirió a lo que el informe de la UCO detalla sobre "la Paqui", apelativo sobre el nombre de pila de la mujer de Cerdán, y su excesiva afición al gasto, a decir del citado Alonso y de su mujer, particularmente en unos conocidos grandes almacenes. "Que nos cuente Cerdán si su mujer, Paqui, gastó todo ese dinero, dinero del Gobierno de España, en El Corte Inglés. Un dinero que sale del bolsillo de todos los españoles y que acaba en el suyo, previo paso por la cuenta de una empresa adjudicataria de obras públicas".

"El PSOE de Sánchez está podrido"

Para Tellado, "el PSOE de Sánchez está podrido", y eso ya ocurría, argumentó, durante la etapa del jefe del Ejecutivo como líder de la oposición. Algo que sostuvo refiriéndose también a la petición de más de veinte años de prisión que la Fiscalía Anticorrupción hizo, casi al mismo tiempo que su comparecencia, para el ex ministro de Transportes y antecesor de Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aún diputado del Grupo Mixto tras su expulsión de las filas socialistas.

A juicio de la mano derecha orgánica de Feijóo, el PSOE, "estaba podrido en la oposición y lleva esa podredumbre al Gobierno de España, es lo que se acredita después de poder leer el informe de la UCO", concluyó. El número dos del PP lanzó un dardo a los socios parlamentarios del Gobierno, de los que dijo que pusieron a Sánchez en el poder "para que sus subordinados cobren mordidas y sus parejas tengan áticos o tarjetas visa para usar en El Corte Inglés".

Sin embargo, pese a ese dardo a los aliados parlamentarios del PSOE y al vaticinio de la caída de Sánchez, Tellado eludió contestar si el PP maniobraría al respecto, por ejemplo con una moción de censura. "Nosotros creemos que caerán todos, y que una cosa son las responsabilidades judiciales y otra cosa son las responsabilidades políticas, y que ningún político puede no asumir las responsabilidades políticas que acarrean sus actos, y decirle al conjunto de la ciudadanía que hay que esperar a que actúe la justicia", argumentó Tellado, quien añadió que el presidente del Gobierno "vive en una huida permanente".

Para el secretario general del primer partido de la oposición, "nadie puede creerse que Sánchez no supiese lo que hacían sus números dos, porque ciertamente si apartó a Ábalos [José Luis] por todo lo que hacía... qué mal ojo tiene a la hora de seleccionar al personal", concluyó con sarcasmo, antes de matizar que "el personal es su núcleo más cercano, es su entorno directo, es el clan del Peugeot", señaló en referencia también a Koldo García.