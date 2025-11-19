Baleares
Prohens descarta ahora convocar elecciones anticipadas en Baleares: "Tenemos un escenario de estabilidad"
La presidenta del Govern balear asegura que "no existe parálisis parlamentaria" en las islas y defiende que el escenario es distinto al de Extremadura tras aprobar los presupuestos de 2025 el pasado verano
Andrés Martínez
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, descarta ahora convocar elecciones anticipadas en Baleares 24 horas después de que amenazara con esta posibilidad en el Parlament. La líder popular asegura que "las elecciones no se anuncian, se convocan" y destaca que el escenario político para su Govern es de estabilidad.
"Este Govern tiene unos presupuestos aprobados desde el pasado mes de julio, el escenario es de estabilidad a pesar del ruido parlamentario. Tenemos las herramientas para continuar gobernando y ofreciendo estabilidad. Sabemos que somos un Govern en solitario desde principio de legislatura, siempre hemos tenido clara nuestra hoja de ruta y ahora seguimos igual con la misma tranquilidad. No hay parálisis parlamentaria", destaca Prohens.
No es como en Extremadura
Asimismo, la presidenta del Govern ha querido destacar que el escenario político en Baleares no tiene nada que ver con el que se vive en Extremadura. "No es el mismo escenario que el de la presidenta de Extremadura que solo tenía presupuestos aprobados del 2023. Nosotros tenemos presupuestos aprobados desde julio 2025 y son buenos porque continúan bajando impuestos, reducen deuda pública y contra los recortes que practican desde el Gobierno de España, aquí invertimos más que nunca en los ciudadanos", argumenta.
En este sentido, Prohens descarta convocar elecciones anticipadas en Baleares aunque finalmente se acaben prorrogando los presupuestos de 2025. No obstante, la líder popular destaca que su Ejecutivo "intentará hasta el final" llegar a un acuerdo con Vox o PSIB-PSOE para sacar adelante el techo de gasto y las cuentas autonómicas. Cabe señalar que el debate sobre el techo de gasto se llevará a cabo en dos semanas, el próximo 2 diciembre en el Parlament.
Reta al PSOE a convocar a nivel nacional
La presidenta del Govern también ha respondido a las palabras que lanzó ayer el portavoz del PSIB-PSOE,Iago Negueruela, respecto a la petición de elecciones en Baleares, y le reta a que los socialistas las convoquen a nivel nacional. "Si al PSOE no le dan miedo las urnas y denuncian que si hay parálisis parlamentaria tiene que haber urnas, ¿por qué no convocan donde se tienen que convocar que es el en Gobierno de España? Allí si hay parálisis parlamentaria donde ni siquiera han presentado los presupuestos", determina Prohens.
