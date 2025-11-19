Informe UCO-Cerdán
Rufián avisa de que si hay “financiación ilegal” o una “Gürtel del PSOE” pedirá al Gobierno elecciones
Servimedia
El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, insistió este miércoles en que si finalmente se constata que ha habido “financiación ilegal” o “la Gürtel del PSOE” su formación le pedirá al Gobierno que convoque elecciones generales.
Así lo indicó Rufián en declaraciones ante los medios desde la Cámara Baja, tras ser preguntado sobre el hecho de que la trama liderada por el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdánhabría cobrado comisiones del 2% durante cerca de una década por los contratos amañados de obra pública que se suscribieron con Acciona, según un informe de la UCO.
En este sentido, Rufián destacó que “el problema aquí es un bipartidismo que lleva mangoneando este país demasiado tiempo porque el mismo día en Almería pasó lo que pasó, se detuvo a un tipo del PP por mordidas en lo peor de la pandemia”, refiriéndose al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina.
Al mismo tiempo, recordó que Cerdán “está en la cárcel” y aseguró que si esto se queda en “tres tipos que se repartían dinero con corruptelas este Gobierno no tiene que caer”, pero “si escala o si hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al Gobierno que convoque elecciones generales”.
- Interior asume la indemnización de 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El Real Zaragoza le pide al Ebro 50.000 euros por los costes del partido de Copa en el Ibercaja Estadio
- Autopista para la salida de Dani Gómez en enero
- La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire muy frío que congelará Aragón: nevadas y termómetros bajo cero
- Un entorno al alza: la conexión que reactivará el suroeste de Zaragoza a nivel comercial, logístico y residencial
- La Guardia Civil advierte del 'timo del supermercado': está vaciando las cuentas bancarias
- Indignación entre los profesores de Aragón con el máster: 'Gente sin titulación me ha pasado por delante y tiene plaza
- El cero victimismo de Rubén Sellés, Bakis y la decisión de vivir o morir con sus ideas en el Real Zaragoza