¿Se puede saber a qué hora salió Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la comida con Carlos Mazón?

¿A qué hora salió la periodista Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la sobremesa de cuatro horas en El Ventorro con el presidente de la Generalitat Carlos Mazón? Es la pregunta que se intenta responder desde que Levante-EMV desveló ese detalle el 26 de octubre. Y desde que la consultora de comunicación declaró como testigo el 3 de noviembre. La hora exacta arrojaría luz y un dato objetivo sobre la franja horaria en la que el jefe del Consell volvió al Palau de la Generalitat. Caminando y sin escoltas, según su declaración en la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados.

El dato exacto

No obstante, el dato de la hora exacta en la que la comunicadora abandonó el estacionamiento deberá esperar a que la empresa reciba los nuevos datos solicitados por la jueza de la dana. En una providencia notificada hoy a las partes, la instructora ha acordado requerir a la periodista que proporcione los datos de la tarjeta con la que abonó el estacionamiento de su vehículo a fin de que la empresa que lo regenta remita la información sobre la hora de entrada y salida del coche.

La empresa sí ha enviado al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja dos listados con todos los vehículos que entraron y salieron del aparcamiento de Glorieta-Paz el 29 de octubre. Un listado con la entradas y salidas registradas por el software del aparcamiento. Y otro listado con la hora de salida de los que utilizaron la aplicación telefónica. Éste último listado ha quedado descartado porque la periodista no está dada de alta.

Las matrículas de los vehículos

En el caso del software de la maquinaria, la empresa del aparcamiento explica que las matrículas de los vehículos se eliminan al año de la prestación del servicio (la fecha límite hubierra sido el 29 de octubre de 2025). Y el de las imágenes y salidas de los vehículos al cabo de un mes. Todo "en cumplimiento de la normativa de protección de datos". Pero sí que se conservan los datos del 29 de octubre con "la fecha y hora de entrada, la fecha y la hora del pago, el importe de la estancia, la fecha y hora del pago con tarjeta bancaria, de la que el informe sólo ofrece las últimas cuatro cifras".

La mercantil explica al juzgado que "si la operación fue pagada con tarjeta bancaria, cruzando datos de las dos pestañas del informe de la maquinaria, se puede conocer la hora de entrada y la hora de salida de las operaciones del día 29/10/2024 relacionadas con las tarjetas bancarias con las que se realizó el pago, de las que se indican los cuatro últimos dígitos".

Maribel Vilaplana confirmó en su declaración que el estacionamiento del 29 de octubre lo abonó con tarjeta. Cuando facilite la información, se podrá saber a qué hora pagó el aparcamiento y la hora de salida. Un horario que dará un dato objetivo sobre la hora a la que Carlos Mazón se dirigía al Palau de la Generalitat. Una franja horaria, entre las 19 y las 20 horas, de la que Mazón se resiste a aclarar detalles y que sigue siendo una incógnita más de un año después.