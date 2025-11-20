Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

El tribunal por mayoría le impone también una multa de 7.200 euros y que indemnice con 10.000 a González Amador por daños morales

Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo.

Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

May Mariño

Madrid

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

