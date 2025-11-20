Vox bloqueará el Ayuntamiento de Jumilla mientras no se prohíba el rezo islámico en instalaciones deportivas

24 horas después de que el Juzgado de lo Contencioso 6 de Murcia rechazara suspender la moción de Vox que veta los ritos religiosos en instalaciones deportivas de Jumilla, el portavoz de ese grupo municipal, Juan Agustín Carrillo, advirtió a la alcaldesa del municipio, Severa González López, que su partido no negociará "ningún tipo de presupuesto municipal" mientras que el Gobierno local "no avance, no tramite y no ejecute" la modificación del reglamento correspondiente, a través del cual dejaría de estar permitida la celebración en el polideportivo del Ramadán o la Fiesta del Cordero.

"El Partido Popular tiene dos opciones: cumplir con lo aprobado democráticamente en el pleno municipal para continuar cualquier tipo de negociación presupuestaria o reconocer que prefieren arrodillarse ante el Partido Socialista y ante toda la izquierda", afirmó, indicando así que "la pelota está en el tejado de la alcaldesa González".

El portavoz de Vox aseguró que su moción no va contra la libertad religiosa, sino que con este tipo de iniciativas pretenden convertir Jumilla en "un municipio que respete sus tradiciones, que respete su identidad y que respete sus costumbres". No obstante, indicó que "se acabó el multiculturalismo impuesto y la convivencia ficticia basada en privilegios para unos y obligaciones para otros".

"La izquierda no busca convivencia, la izquierda no busca igualdad, la izquierda busca privilegios y, sobre todo, quiere imponernos un modelo multicultural fracasado. Pretenden, además, que traguemos con los rezos islámicos. Jumilla ya no va a ser así", advirtió.

Carrillo entiende que el juzgado rechazó la suspensión cautelar pedida por el Gobierno socialista porque "no existe, como decía la izquierda, ningún tipo de perjuicio real", porque "la moción era, es y será perfectamente legítima" de inicio de unos trámites y porque "las acusaciones que nos acusaban de vulneración de derechos fundamentales son infundadas".

La resolución, difundida ayer por el TSJ, no valora la legalidad o no de la moción, sino que se limita a considerar que no es posible suspender cautelarmente una mera "petición de inicio de trámites". En este sentido, recuerda que "no nos encontramos ante un acto administrativo con eficacia respecto de terceros", sino que se trata de "una moción política o de control", cuya aprobación "no tiene efectos jurídicos resolutorios". Además, subraya el acuerdo ni siquiera impide, per se, las celebraciones.

Juan Agustín Carrillo, portavoz de del Grupo Municipal de Vox. / Marcial Guillén (EFE)

Carrillo aprovechó sus críticas a la izquierda, a la que acusó de "manipular" la moción, para arremeter también contra el Partido Popular, "que lo único que ha demostrado es que tiene miedo de defender lo que dicen que defienden", "miedo a molestar a la izquierda", "miedo a ser acusado no se sabe muy bien de qué y, sobre todo, miedo a cualquier tipo de titular que le señale".

El grupo municipal de Vox lamenta que, desde que lograron aprobar en el mes de julio la polémica moción, "el Partido Popular se ha mostrado titubeante, ambiguo y lento, casi como si tuviera o se sintiera la obligación de tener que pedir perdón". "Nosotros no hemos venido a pedir perdón a nadie", sentenció.

El PSRM pide al PP responsabilidad

Abdelghani Tabet Namoussi, secretario de Migraciones, Cooperación y Convivencia del PSRM. / PSRM

El secretario de Migraciones, Cooperación y Convivencia del PSRM, Abdelghani Tabet Namoussi, declaró este jueves que "el recurso que ha presentado el Gobierno de España ha sido fundamental para evitar que el acuerdo del PP y Vox en Jumilla se lleve a la práctica", puesto que aún no se ha materializado "ningún cambio" en el uso de las instalaciones deportivas.

"El juzgado afirma que la moción aprobada es susceptible de ser enjuiciada y, por lo tanto, anulada por esta vía", explicó Tabet, recordando que "todavía no se ha resuelto el recurso" y subrayando que desde su formación política respetan la decisión del juzgado.

Desde el PSRM piden al Partido Popular "responsabilidad" y "que se plante ante las medidas reaccionarias de Vox". "Este verano hemos visto en Torre Pacheco las graves consecuencias de alimentar los discursos de odio", recalcó.