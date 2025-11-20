El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”

La primera reacción del Partido Popular (PP) a la condena de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado por parte de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien tirando de ironía en un mensaje en X se ha referido al “primer agraciado”, tras compartir un pantallazo con una lista de los dirigentes socialistas o vinculados al Gobierno que están imputados. La imagen en cuestión, que simula una clasificación deportiva, visualiza a diez personas, por este orden: Begoña Gómez; Isabel Pardo de Vera (ex presidenta de Adif); Koldo García; José Luis Ábalos; Santos Cerdán; 'El Hermano', en referencia a David Sánchez Pérez-Castejón; Leire Díez; Miguel Ángel Gallardo, líder y candidato del PSOE de Extremadura; el propio García Ortiz y en último lugar 'Tito Berni', el ex diputado canario del PSOE al que precisamente Santos Cerdán obligó a renunciar a su acta de parlamentario tras su implicación en el caso Mediador.

Poco después, se pronunció en la misma red social el secretario general de los populares, Miguel Tellado, quien se refirió a las palabras de Pedro Sánchez en su día preguntándose quién pediría perdón al fiscal general ante una eventual sentencia absolutoria por parte del Tribunal Supremo (TS). Él mismo se contestó: "Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país. Debe seguir el camino de su fiscal general. La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir". Todo ello mientras el PP anunciaba una declaración institucional del propio Alberto Núñez Feijóo en la sede central del partido en Génova.

Desde Vox se reclamaban elecciones e igualmente se pregunta a Sánchez "quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno". El secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, ha comparecido de urgencia en el Congreso de los Diputados tras conocerse la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Figaredo ha reclamado la convocatoria anticipada de elecciones generales y, parafraseando al propio Sánchez, quien auguró que se pediría perdón al fiscal general ante una eventual absolución, ha afirmado en tono de interrogación retórica: "¿Quién va a pedir perdón a los españoles? ¿va a salir Sánchez a pedir perdón? ¿va a salir el fiscal? quién les pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno", ha concluido.