Amnistía
El TC avala aplicar la amnistía a Jové, Salvadó y Garriga, al rechazar las dudas elevadas por el TSJ catalán
El pleno se remite a su propia doctrina que ya declaró la constitucionalidad de la ley promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez
El Tribunal Constitucional se remite a su propia doctrina sobre la amnistía y como estaba previsto ha rechazado las tres cuestiones de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Superior de Justicia catalán en otros tantas causas. Una de ellas es la relativa a la causa en la que estaban a punto de ser juzgados por haber participado en la logística del 1-O el diputado de ERC Josep Maria Jové, el presidente del Port de Barcelona y exparlamentario, Lluís Salvadó, y la 'exconsellera' de Cultura Natàlia Garriga.
Como adelantó EL PERIÓDICO, el pleno considera que su sentencia sobre la amnistía y la dictada para rechazar las cuestiones planteadas por el Supremo implican el rechazo de la planteada por la Sala Civil y Penal del TSJC, que no solo planteó la cuestión de inconstitucionalidad que ahora desestimada, sino también una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, a juzgar por la propuesta de resolución del abogado general de la UE conocida este jueves, correrá la misma suerte que las dudas elevadas al TC.
