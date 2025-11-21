En Directo
Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones
El tribunal por mayoría le impone también una multa de 7.200 euros y que indemnice con 10.000 a González Amador por daños morales
El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:
Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez
Un fiscal cuestionado desde su toma de posesión: polémicas en el mandato de García Ortiz
El paso por la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz, a quien el Tribunal Supremo ha inhabilitado por un delito de revelación de datos reservados, ha estado rodeado de polémica desde que en julio de 2022 sustituyó a la también muy cuestionada desde amplios sectores de la carrera Dolores Delgado, su compañera en la Unión Progresista de Fiscales. (Seguir leyendo)
Belarra urge a la mayoría plurinacional a reformar el CGPJ
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha urgido este viernes a la actual mayoría plurinacional del Congreso a reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para impedir, ha dicho, que haya jueces que se crean en el derecho de hacer política en sustitución de las instituciones democráticas
Belarra ha reclamado la reforma del órgano de gobierno de los jueces en una entrevista en TVE recogida por EFE, en la que ha enmarcado la condena "sin ninguna prueba" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en de la construcción ad hoc de "un gran caso mediático" contra él "para tapar la corrupción" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
May Mariño
El PSOE expresa su "decepción" con el fallo del Supremo y sigue defendiendo la "inocencia" del fiscal general
La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, expresó este viernes la "decepción" de su formación con el fallo del Tribunal Supremo que inhabilita durante dos años para ejercer el cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y continuó defendiendo su "inocencia".
Así lo afirmó Mínguez este viernes en una entrevista en TV3, recogida por Servimedia, en la que aseguró que, "en lugar de ganar la verdad, lo que está ganando es un dolor o una desinformación que todos han podido ver".
May Mariño
"En España, tenemos un FGE que es un delincuente"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, reclamó "respeto" a la separación de poderes y acusó directamente al Gobierno, y al presidente Pedro Sánchez, de criticar el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado.
Y ahondó en que estamos ante un "hecho sin precedentes" porque se trata de una "condena firme" contra el fiscal general, al que que varias veces se refirió como un "delincuente".
Para Tellado es de una "gravedad brutal, enorme y tremenda" lo sucedido, y García Ortiz "nunca debió permanecer en su puesto una vez fue imputado. Por ello, señaló la "responsabilidad política del que lo ha nombrado y del que lo ha mantenido, y ese es el presidente, tiene la responsabilidad política máxima, de lo pasado ahora y antes".
Judit Bertran
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reaccionado este jueves a la condena del fiscal general del Estado y ha asegurado que los catalanes son "los menos sorprendidos por este desenlace". "Conocemos al Supremo y sabemos de quién depende la Fiscalía", ha dicho, en alusión a la frase pronunciada en su día por Pedro Sánchez. Nogueras ha recordado que PSOE y PP pactaron el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha cargado contra los socialistas, afirmando que, para el PSOE, "la justicia deja de ser justa cuando les afecta a ellos".
Ideas principales de la intervención de Alberto Núñez Feijóo valorando la sentencia contra el fiscal general del Estado
- Feijóo advierte de que Sánchez no tiene otra salida que la dimisión y la convocatoria de elecciones: “Como esa esa la salida digna, estamos seguros de que no la tomará”
- El presidente del PP exige que Sánchez “pida perdón” a todos los españoles por nombrar a este fiscal,* por utilizarlo para sus intereses y por *“manosear de forma tan burda las instituciones”
- Subraya que el fiscal “se prestó a ser un peón en la estrategia del Ejecutivo” para participar “con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular”: “Escogió defender los intereses partidistas por encima de la ley”
- Critica que el Gobierno de Sánchez “está convirtiendo España en un lugar en el que los ciudadanos tienen que protegerse de los excesos del poder”
- Advierte de que esta sentencia contra el fiscal general también “implica a quien lideró este bochorno institucional de principio a fin”: “Todo esto tiene un nombre: abuso de poder y ataque a la independencia judicial”
- Señala que “la página negra” en la historia de la democracia española la ha escrito García Ortiz, pero que “la tinta para escribir esa página negra se la ha proporcionado Sánchez” porque necesita “un escudo” ante los frentes judiciales que le rodean
Díaz Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: "Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España"
"Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular". Así ha reaccionado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos contra su pareja. El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación, a una multa de 12 meses y a indemnizar con 7.2000 a Alberto González Amador por revelar datos confidenciales.
La ministra de Juventud tacha la condena al fiscal general de ‘lawfare’: “Un mensaje de los militantes con toga”
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cargado contra la sentencia condenatoria del Supremo al fiscal general al asociarla con “un mensaje de poder a todo el país por parte de los militantes con toga”. A través de un mensaje en la red social Bluesky, la ministra de Sumar tilda el procedimiento de “una ruptura de la separación de poderes” y pide “democratizar la justicia” ante lo que considera una “ofensiva ultra”
Feijóo pide la dimisión de Sánchez por abuso de poder y atacar la independencia judicial
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de abuso de poder y de haber atacado la independencia judicial al haber mostrado su apoyo al hoy condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En una declaración sin preguntas en la sede de su partido de la calle Génova, Feijóo ha aseverado que tras el fallo del Tribunal Supremo y "con un mínimo de decencia" a Sánchez no le quedaría otra salida que dimitir y convocar elecciones, pero también se ha mostrado convencido de que "esa salida digna" no la tomará. Además, ha expresado su respaldo a los jueces del Supremo que han juzgado al fiscal, ha lamentado que la separación de poderes se haya visto "completamente atropellada" a tenor de la decisión del tribunal y ha añadido que García Ortiz "no cometió un delito por su cuenta y riesgo" sino que fue "un peón en la estrategia política del Ejecutivo" en una operación contra Isabel Díaz Ayuso y el PP. EFE
El Consejo General de la Abogacía Española pide “respeto a las decisiones judiciales”
El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido “respeto a las decisiones judiciales y también al derecho de defensa como pilares básicos de nuestro estado de derecho”. En un comunicado, este organismo destaca la importancia que merecen las negociaciones entre la defensa y la fiscalía, “de manera que ese diálogo se mantenga reservado en todos los juzgados de España”. El Consejo General de la Abogacía Española entiende que “cualquier merma de ese derecho debe ser investigada en todos sus extremos. Como lo ha sido en este caso y como debe ser en el futuro”. Por eso, considera “imprescindible que la Fiscalía y el Consejo General de la Abogacía se pongan ya a trabajar en un nuevo protocolo que refuerce el proceso encaminado a obtener conformidades, tal y como pedimos desde que se conoció este caso”.
