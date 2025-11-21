Juicio en la Audiencia Nacional
Pujol recibe el alta a dos días del inicio del juicio
El doctor Jaume Padrós recomienda que la videoconferencia del lunes donde el tribunal tiene que valorar el estado de salud del político no sea pública
Redacción
El expresidente catalán Jordi Pujol deberá hacer convalecencia en casa y no podrá hacer vida normal una vez dado de alta en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, según ha explicado su médico personal, Jaume Padrós.
"Una persona de 95 años y con muchas patologías de base tiene una gran fragilidad y el riesgo es superior ante una neumonía", ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio. Padrós ha pedido que no sea pública la comparecencia por videoconferencia del lunes de Pujol ante el tribunal que debe evaluar su salud. "La exposición pública de una persona frágil no me parece adecuada, desde el punto de vista humano es una vulneración de su dignidad y honorabilidad, más allá del cargo y de haber sido presidente del país", ha argumentado.
Padrós ha puntualizado que una neumonía que requiere hospitalización "no es algo banal". Por ello, ha dicho que el expresidente deberá continuar el tratamiento desde casa y seguir con la convalecencia.
"Un juicio no es una conversación informal"
El médico personal de Jordi Pujol ha afirmado que el expresidente siempre le ha manifestado la voluntad de estar en el juicio contra su familia que comienza el lunes en la Audiencia Nacional por varios delitos de corrupción. Pero ha insistido en que los médicos consideran que no está en condiciones de afrontarlo. "Un juicio no es una conversación informal, sino que requiere una capacidad cognitiva plena, tienes que argumentar y responder. No está en esas condiciones ni mucho menos", ha añadido.
Preguntado por el hecho de que Jordi Pujol tenga que comparecer el lunes por videoconferencia ante el tribunal para que evalúen su estado de salud, el médico personal del expresidente dice que el tribunal tiene la potestad de hacerlo y no la discute, pero sí pide que no sea pública. En este sentido, ha defendido que se debe preservar "la honorabilidad y la dignidad" de cualquier persona "frágil".
El informe forense encargado por la Audiencia Nacional concluye que el expresidente de la Generalitat no está en condiciones de ser juzgado, pero aun así lo ha citado a comparecer el lunes para evaluar su salud.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad