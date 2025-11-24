La Audiencia Nacional investiga el ataque con cuchillo de Madrid como terrorismo yihadista

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación declarada secreta por posible terrorismo yihadista tras la intervención de la Policía Nacional el fin de semana en un domicilio del barrio madrileño de Vallecas para reducir a un individuo que se abalanzó en la calle con un cuchillo contra tres personas.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que la titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto diligencias secretas por un presunto delito de terrorismo.

En atacante fue abatido por un disparo ya que, según fuentes de la investigación, se abalanzó sobre tres personas con un cuchillo, y luego hizo lo propio con agentes de la Policía, que finalmente abrieron fuego para reducirlo.

La Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional se encargó de realizar el atestado, remitido a la Audiencia Nacional.

Bajo el efecto de sustancias psicotrópicas

Los hechos ocurrieron en sábado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, hasta donde se trasladaron efectivos tanto de Policía Nacional como Municipal tras recibir una llamada de un menor que solicitaba ayuda debido a que su hermano, otro joven de 18 años, se encontraba alterado en el interior de un inmueble.

A su llegada al lugar, los agentes accedieron a la vivienda, donde encontraron efectivamente a un joven alterado bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y en posesión de un cuchillo. Al ver a los policías, este arremetió contra ellos con el cuchillo, por lo que los agentes de ambos Cuerpos dispararon su pistola TASER aunque sin el efecto deseado.

En ese momento, los agentes cierran la puerta con el objetivo de limitar el riesgo al interior del inmueble y solicitan la colaboración del Subgrupo Operativo Antiterrorista de Reacción (SOAR) de la Unidad de Intervención Policial (UIP), según han informado desde la Jefatura Superior de Madrid.

Finalmente, las unidades del SOAR acceden al inmueble, momento en el que el sospechoso se lanza sobre ellos, a lo que los policías responden con disparos para neutralizar la amenaza. El sospechoso recibe impactos de bala en el torax y la cadera y es trasladado al hospital por efectivos sanitarios.

Fuentes conocedoras del caso han señalado que el sospechoso hablaba en árabe y llegó a pronunciar la frase "Alá es grande". La investigación también se centra en comprobar si esta persona podría estar relacionado con tres apuñalamientos leves registrados en la misma zona.