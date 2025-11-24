Ayuso apunta contra Sánchez ante la posibilidad de que García Ortiz acuda al TC: "Al Tribunal Supremo le ha nacido otro Tribunal Supremo"

Lejos de apagarse, la polémica en torno a la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado en el juicio seguido contra él en el Tribunal Supremo por revelación de secretos continúa escalando entre los Gobiernos central y madrileño. Después de que Pedro Sánchez apuntara ayer a la posibilidad de que "otras instancias", en referencia al Tribunal Constitucional, deberán "dirimir algunos aspectos que pueden ser controvertidos", la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le ha acusado hoy de erigirse en titular de los tres poderes del Estado y pretender "corregir" al alto tribunal. "Al Tribunal Supremo le ha nacido otro Tribunal Supremo", ha señalado.

"Sánchez ha decidido que manda en el Tribunal Supremo", ha declarado la mandataria autonómica, "que dicta las sentencias y que las va a corregir desde el Tribunal Constitucional. Ordena al Supremo, manda en el Constitucional, manda en la Fiscalía, en sus palabras. Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado. Si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿cómo se le llama?", ha proseguido en referencia al revuelo que causaron sus propias palabras el pasado viernes al valorar la sentencia del Tribunal Supremo y considerar la actuación de la fiscalía como propia "de una dictadura".

Ayuso ha profundizado hoy en sus críticas contra Sánchez, de quien dice que es quien se sentaba en el banquillo del Tribunal Supremo. "El Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un poder o un contrapoder o un contrapeso dentro, propio de una democracia, será perseguido y acuchillado", ha llegado a decir.