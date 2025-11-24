Juicio a los Pujol
El tribunal no libra a Jordi Pujol Soley del juicio por su fortuna en Andorra, al menos de momento
El expresidente catalán ha respondido que se encuentra "más o menos bien" y que "está a disposición del tribunal"
Los forenses que le examinaron, a petición de la defensa, explicaron de forma "muy concluyente" que el expresidente catalán "no está en condiciones" de ser juzgado
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que finalmente el expresidente catalán Jordi Pujol Soley asista al juicio que ha comenzado este lunes por la fortuna que la familia guardaba en Andorra, aunque deja la puerta abierta a que más adelante, en función de las condiciones que presente, pueda eximirle. De esta forma, el acusado seguirá el juicio por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras que los que se sentarán en el banquillo de la sede de San Fernando de Henares (Madrid) son sus siete hijos, la exesposa del primogénito y los diez empresarios que la fiscalía considera que les ayudaron a ganar u ocultar el dinero.
Tras escuchar al expresidente catalán y a los forenses, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha comunicado que finalmente se iniciará "el juicio en su presencia". "Esto implica que, en principio, usted estará presente en las sesiones del juicio. Si se produce cualquier modificación de su estado de salud, el tribunal decidirá", explicó De Prada, según fuentes presentes en la comparecencia. Añadió que, además, cuando el propio Pujol Soley "tenga que tener una participación activa", como ocurrirá cuando deba declarar, lo que no se prevé antes de mayo del año que viene, la Sala volver a "determinar si está en condiciones de hacerlo".
Lo único que se le ha permitido es que sega el juicio desde su domicilio. Al conocer el fallo alguien, desde la vivienda del expresidente catalán -al que se ve junto a su abogado, Albert Carrillo, por una ventanita en pantalla-, ha exclamado "la leche", verbalizando la sorpresa que ha causado la decisión del tribunal, sobre todo al escuchar a los forenses que le examinaron, que señalaron que "no está en condiciones de ser juzgado".
Una hora de retraso
La comparecencia, que empezó con 50 minutos de retraso, por problemas técnicos para poder conectar con Barcelona, los expertos, según fuentes presentes en la comparecencia a EL PERIÓDICO, se mostraron "muy concluyentes" a la hora de eximirle del juicio, al considerar que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente".
Sin embargo, después de que ellos, le llegó el turno al expresidente, y, según las mismas fuentes, contestó bien a las preguntas que le formularon los magistrados. Afirmó que se encuentra "más o menos bien" y que "está a disposición del tribunal". El fiscal adscrito al caso, Fernando Bermejo, también le ha preguntado. En su caso, si podría reconocer un documento, a los que el expresidente ha dicho: "Lo puedo intentar". Las partes no han formulado ninguna pregunta.
Tras escucharles a todos, De Prada decidió suspender la vista durante 15 minutos. Al retomar, el tribunal ha decidido posponer su decisión en función de cómo evolucione el acusado, lo que de momento supone que pueda ser juzgado de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita por los que se enfrentaba a una petición de nueve años de prisión. Cinco de sus siete hijos se enfrentan a ocho años por los mismos delitos.
El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, en cambio, se enfrenta a 29 años de cárcel, al estar acusado de más delitos que sus compañeros de banquillo, puesto que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue el encargado por sus padres, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, ya fallecida, de gestionar la fortuna que guardaban en Andorra, fruto de las comisiones cobradas por la familia dado el ascendente que el 'expresident' mantenía sobre las Administraciones gobernadas por Convergència.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
- Recorrido de una noche para repartir abrigo a las personas sin hogar de Zaragoza: 'Piden muchos requisitos para entrar a un piso y yo no cumplo con ninguno de ellos
- Bakis cierra el círculo con un primer gol en el Zaragoza de rebote
- El Real Zaragoza reduce su deuda neta por debajo de los 40 millones y hará otra ampliación de capital de casi 5 millones