El tribunal no libra a Jordi Pujol Soley del juicio por su fortuna en Andorra, al menos de momento

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que finalmente el expresidente catalán Jordi Pujol Soley asista al juicio que ha comenzado este lunes por la fortuna que la familia guardaba en Andorra, aunque deja la puerta abierta a que más adelante, en función de las condiciones que presente, pueda eximirle. De esta forma, el acusado seguirá el juicio por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras que los que se sentarán en el banquillo de la sede de San Fernando de Henares (Madrid) son sus siete hijos, la exesposa del primogénito y los diez empresarios que la fiscalía considera que les ayudaron a ganar u ocultar el dinero.

Tras escuchar al expresidente catalán y a los forenses, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha comunicado que finalmente se iniciará "el juicio en su presencia". "Esto implica que, en principio, usted estará presente en las sesiones del juicio. Si se produce cualquier modificación de su estado de salud, el tribunal decidirá", explicó De Prada, según fuentes presentes en la comparecencia. Añadió que, además, cuando el propio Pujol Soley "tenga que tener una participación activa", como ocurrirá cuando deba declarar, lo que no se prevé antes de mayo del año que viene, la Sala volver a "determinar si está en condiciones de hacerlo".

Jordi Pujol, en un monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional, durante el juicio que se está celebrando. / José Luis Roca

Lo único que se le ha permitido es que sega el juicio desde su domicilio. Al conocer el fallo alguien, desde la vivienda del expresidente catalán -al que se ve junto a su abogado, Albert Carrillo, por una ventanita en pantalla-, ha exclamado "la leche", verbalizando la sorpresa que ha causado la decisión del tribunal, sobre todo al escuchar a los forenses que le examinaron, que señalaron que "no está en condiciones de ser juzgado".

Una hora de retraso

La comparecencia, que empezó con 50 minutos de retraso, por problemas técnicos para poder conectar con Barcelona, los expertos, según fuentes presentes en la comparecencia a EL PERIÓDICO, se mostraron "muy concluyentes" a la hora de eximirle del juicio, al considerar que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente".

Sin embargo, después de que ellos, le llegó el turno al expresidente, y, según las mismas fuentes, contestó bien a las preguntas que le formularon los magistrados. Afirmó que se encuentra "más o menos bien" y que "está a disposición del tribunal". El fiscal adscrito al caso, Fernando Bermejo, también le ha preguntado. En su caso, si podría reconocer un documento, a los que el expresidente ha dicho: "Lo puedo intentar". Las partes no han formulado ninguna pregunta.

Tras escucharles a todos, De Prada decidió suspender la vista durante 15 minutos. Al retomar, el tribunal ha decidido posponer su decisión en función de cómo evolucione el acusado, lo que de momento supone que pueda ser juzgado de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita por los que se enfrentaba a una petición de nueve años de prisión. Cinco de sus siete hijos se enfrentan a ocho años por los mismos delitos.

El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, en cambio, se enfrenta a 29 años de cárcel, al estar acusado de más delitos que sus compañeros de banquillo, puesto que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue el encargado por sus padres, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, ya fallecida, de gestionar la fortuna que guardaban en Andorra, fruto de las comisiones cobradas por la familia dado el ascendente que el 'expresident' mantenía sobre las Administraciones gobernadas por Convergència.