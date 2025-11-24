Caso Koldo
Koldo pide aplazar la vista en la que se estudiará su prisión al coincidir con la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional
El comisionista y el asesor de Ábalos están citados a declarar el juevesy el viernes por el informe de la UCO sobre el ministro Torres
La defensa de Koldo García, que fue asesor del ex ministro José Luis Ábalos en Transportes, ha solicitado al Tribunal Supremo que aplace la celebración de la vista que estaba prevista para este jueves con el fin de estudiar una posible modificación de las medidas cautelares que pesan hasta el momento sobre ambos, lo que implicaría analizar la petición de ingreso en prisión que ya han adelantado que realizaran las acusaciones populares. La razón para esta petición es que, ese mismo día, su abogada, Leticia de la Hoz, está citada para un interrogatorio del comisionista Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.
El instructor de la causa en este órgano ha citado a Aldama, y el viernes 28 al propio Koldo, en relación con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas en Canarias, conocido hace apenas unas semanas. En este informe se reflejan los contactos que la presunta trama de corrupción mantuvo con el entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
"Esta diligencia requiere la imprescindible asistencia letrada presencial de esta parte, dada la conexidad de los hechos investigados y la relevancia del testimonio del señor Aldama para la estrategia de defensa de mi mandante, Don Koldo García Izaguirre", señala su defensa en el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Agrega que "dada la previsión de duración del interrogatorio del señor Aldama y el tiempo necesario para el desplazamiento entre sedes judiciales, resulta materialmente imposible para esta dirección letrada asistir a la vistilla de las 11:00 horas sin abandonar la diligencia previa en la Audiencia Nacional (fijada para las 10.00 horas), lo que generaría una grave indefensión a mi patrocinado".
Fiscalía interesa 24 años de cárcel para Ábalos; 19 años y 6 meses pars Koldo; y 7 años para Aldama, al valorar su "confesión", con la que se destapó la presunta trama de amaño de obra pública que se investiga también en el Supremo con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como presunto cabecilla. Las acusaciones populares hacen la misma petición para el empresario pero elevan las penas reclamadas para el exministro y su exasesor a 30 años de cárcel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
- Recorrido de una noche para repartir abrigo a las personas sin hogar de Zaragoza: 'Piden muchos requisitos para entrar a un piso y yo no cumplo con ninguno de ellos
- Bakis cierra el círculo con un primer gol en el Zaragoza de rebote
- El Real Zaragoza reduce su deuda neta por debajo de los 40 millones y hará otra ampliación de capital de casi 5 millones