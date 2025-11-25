Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau

La periodista Maribel Vilaplana llevó con su coche el día de la dana al president de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta el Palau tras salir del aparcamiento Glorieta Paz del centro de València a las 19.47 horas, como se ha sabido ahora, más de un año después del almuerzo privado, a raíz de la información aportada a la jueza de Catarroja por la empresa que gestiona el párquing público.

Minutos después, en torno a las 20.00 horas, aseguran a este diario fuentes del PP, el jefe del Consell se bajaba del vehículo de la comunicadora en las cercanías de la sede presidencial y entraba solo en el edificio, donde un asesor externo le ponía al tanto de la magnitud de lo que estaba sucediendo en la provincia de Valencia por los efectos de la dana.

Mazón ponía rumbo al poco tiempo hacia el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en l’Eliana con algunos colaboradores cercanos (el grueso de su núcleo de confianza no estaba en la ciudad ese día). Las imágenes aportadas en su momento por Emergencias muestran al president entrando a las 20.28 horas al lugar donde se celebraba desde las 17.00 la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado). Durante ese trayecto, a las 20.11 horas, suena el Es Alert en todos los teléfonos móviles de la provincia. Cuando Mazón llega a las instalaciones, el barranco del Poyo ya se había desbordado a su paso por distintos municipios y la tragedia, que acabaría con 229 víctimas mortales, se había desatado, como ha recogido la jueza encargada de la causa a partir de los testimonios de las familias de diversos fallecidos.

La información conocida al mediodía de hoy y que señala que Vilaplana pagó el tique del aparcamiento a las 19.47 horas del 29 de octubre de 2024 contradice las versiones sostenidas hasta ahora por Presidencia sobre la llegada de Mazón al Palau. La primera, en las horas posteriores a la catástrofe, decía que fue sobre las 17.00. La última afirmaba que entró sobre las 19.00. En cambio, los datos del párquing corroboran la información publicada por Levante-EMV a partir de las fuentes citadas, que situaba la entrada en la sede presidencial en el entorno de las 20.00 horas.

Rampa de salida y acceso peatonal (a la izquierda de la imagen) del aparcamiento ubicado en la Plaza de Tetuán. / Francisco Calabuig

Las mismas fuentes aseguran que el jefe del Consell llegó hasta las proximidades del Palau en el vehículo de la periodista, con la que estaba desde aproximadamente las 15.00 horas, cuando quedaron en el restaurante El Ventorro del centro de la ciudad. El almuerzo, en el que el president tanteó a la exlocutora de Canal 9 para dirigir À Punt, se extendió hasta una franja entre las 18.30 y 19.00, según lo declarado ante la jueza por el dueño del establecimiento, lo que coincide con lo dicho también por Vilaplana en su declaración judicial: “Más o menos sobre 18.45”, afirmó.

Como desveló este diario, Mazón acompañó después a la periodista hasta el aparcamiento donde había dejado su coche. Fueron hasta la entrada en la plaza de Tetuán, relató ella en su reciente comparecencia en el juzgado, estuvieron “un rato” hablando en la calle, luego ella bajó hasta donde estaba su coche, permaneció entre 5 y y 15 minutos con el móvil y el ordenador, dijo a preguntas de varios abogados, pagó con tarjeta de crédito a las 19.47, de acuerdo con la información conocida ahora, y salió.

Vilaplana declaró ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que “entra sola” en el estacionamiento y “que cuando se despiden en el parking, no sabe hacia qué dirección se dirigió Mazón. Ella se bajó y ya está”, según la transcripción de la declaración judicial. Sin embargo, según las fuentes consultadas por este diario, el president llegó a un punto cercano al Palau en el vehículo de la periodista.

El momento entre la salida del restaurante y la del aparcamiento es también aquel en el que se produce la desconexión telefónica de Mazón. Como publicó Levante-EMV, Mazón no responde ni realiza llamadas entre las 18.57 y las 19.34 horas del día de la gran riada. Son 37 minutos de apagado telefónico enmarcados entre el final del almuerzo y la salida del aparcamiento de la comunicadora.

El entorno de Vilaplana se ha remitido a la declaración de esta ante la jueza al ser preguntado por este diario sobre los diferentes detalles de la cita del 29 de octubre. Esta tarde ha insistido en esta explicación.