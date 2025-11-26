Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASO CERDÁN-ÁBALOS

La Audiencia Nacional pide al PSOE que facilite "la relación de pagos en metálico" a Ábalos y Koldo

La fiscalía anticorrupción destaca que los hechos conocidos podrían ser calificados como "ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades"

El juez cita el día 27 a Ábalos y a Koldo García para decidir si les mantiene en libertad

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha reclamado al PSOE que facilite la "relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024" al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, según especifica una providencia de 26 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.

El juez que investiga a las personas que no están aforadas del caso Koldo, toma esta decisión después de que el fiscal de anticorrupción Luis Pastor presentara un escrito en este sentido, pero en el que también aseguraba que las conductas conocidas hasta el momento podrían ser calificadas como "ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

