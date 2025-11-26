Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado: última hora y reacciones

El Gobierno ha elegido ya al relevo de Álvaro García Ortiz, tras la condena y dimisión de éste

Teresa Peramato, en una imagen de archivo.

Teresa Peramato, en una imagen de archivo. / EFE

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

May Mariño

Madrid

El Gobierno ha avanzado que propondrá la designación de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado después de la condena y la dimisión de Álvaro García Ortiz. El fiscal saliente, condenado por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, deberá cumplir dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros. El dictamen del Tribunal Supremo también ordena a García Ortiz indemnizar con 10.000 euros por daños morales a González Amador.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

