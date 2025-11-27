Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo: Anticorrupción pide prisión sin fianza

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha solicitado el ingreso en prisión incondicional --sin fianza-- del exministro José Luis Ábalos y la misma medida para el que fuera su asesor Koldo García durante las vistillas convocadas este jueves en el Tribunal Supremo por el instructor del caso Koldo, a efectos de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares que ya pesaban sobre ellos en la causa relativa al pelotazo de las mascarillas en Transportes. Entre sus argumentos, ha alegado que "es la pertenencia al Gobierno lo que permitió a ambos cometer este delito".