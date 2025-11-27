La Audiencia Nacional encarga a la Policía que determine si el CNI encomendó a Villarejo una misión sobre Guinea Ecuatorial

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha encargado a la Unidad Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía que determine la titularidad del dominio de internet "areatec.com" y las direcciones IP desde las que según José Manuel Villarejo le habrían encargado integrantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la misión de interceder en la sucesión del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, en beneficio de Teodorín, quien supuestamente era más favorable a los intereses españoles. Este periódico ha podido confirmar que el Centro Criptológico Nacional, organismo dependiente del CNI, ha utilizado el correo electrónico infosec@areatec.com para diferentes comunicaciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El comisario jubilado sostiene que el CNI organizó la forma en la que cobró los 5,3 millones de euros que recibió por el Proyecto King, que es como bautizó la supuesta misión en el país africano. Y qué estos encargos se habrían realizado, completa Villarejo, con tres correos electrónicos que incluían los asuntos denominados "Guinea.Medios" y "Guinea.Pagos". La Audiencia Nacional ha admitido que se incluyan estos mensajes y también la declaración como testigo del empresario Javier de la Vega, a quien se le ha identificado públicamente como colaborador de los servicios de espionaje españoles.

En una conversación entre el que fuera director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera y la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que fue grabada por Villarejo, este último consideró "una irresponsabilidad" que De la Vega hubiera sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

EL PERIÓDICO ha tenido acceso a los mensajes aportados al juzgado por Villarejo, y que han sido admitidos por la Audiencia Nacional, en los que una persona identificada como "Aquiles" asegura desde el correo electrónico "jhonsilver@areatec.com", que no podía valerse de dos empresas que el comisario había propuesto para "recibir los pagos del Gobierno de Guinea [...] y no debías ni mencionarlas, ya que las conoces por haber participado en otros proyectos que no deben mezclarse y estaban en la relación que te enviamos", dice de forma literal el documento.

"Pagos en Guinea"

En otro email, otra persona identificada como "Raúl", desde el correo "hauspersin@areatec.com" reitera a Villarejo, bajo el asunto "Guinea. Pagos", que no debía "emplear sociedades en uso. Javier ya está al tanto y organizará unas nuevas para que puedas operar en ellas. Sería conveniente además que parte de lo acordado pueda ser en efectivo, sabemos que usa mulas chinas para el transporte. Anticipa los pagos pendientes como en otras ocasiones y en el momento de recibir fondos del B.E. [Banco de España], liquidamos", indica el email aportado por el comisario.

La defensa de Villarejo, que ejerce el letrado Antonio José García Cabrera, destaca que estos mensajes fueron "reconocidos como ciertos" por la propia fiscalía anticorrupción el 1 de diciembre de 2021, en el primer juicio oral relativo al caso Tándem. Para este letrado, estos emails "evidencian que el llamado Proyecto King fue organizado, controlado y estructurado por el Centro Nacional de Inteligencia. Este hecho, de resultar acreditado, incidiría en la decisión relativa a los delitos de cohecho, grupo criminal y blanqueo de capitales que se atribuyen al comisario jubilado.

Y para evitar la posibilidad de que los correos electrónicos hayan podido ser manipulados por Villarejo, la Audiencia Nacional ha reclamado también a Asuntos Internos, en un auto de 12 de septiembre cuyo ponente es el magistrado Carlos Fraile Coloma, que informe si, "entre los archivos PST -correos electrónicos- que fueron intervenidos en las entradas y registros figuran los correos electrónicos enviados desde el dominio areatec.com [...] adjuntándolos, y que se informe de todos aquellos correos electrónicos enviados o recibidos desde el mismo dominio areatec.com que directa o indirectamente se refieran a la ejecución del Proyecto King objeto de investigación".

Instrucciones a la Fiscalía

El abogado García Cabrera alude también a la existencia de otros correos electrónicos, que "acreditan cómo el CNI dio instrucciones a la Fiscalía Anticorrupción el 24 de septiembre de 2017" para perseguir al comisario: "Ya se ha dado el empujón definitivo en fiscalía y no hay vuelta atrás" y "te dijimos muchas veces que no íbamos a activar lo de Guinea y que no se iba a mover nada". La Audiencia Nacional también acuerda aceptar estos mensajes, pese a que su contenido "no permite establecer una clara conexión", pero que en uno de ellos sí se menciona la palabra "Guinea, país donde se desarrolló el proyecto. Ese dato puede encontrar respaldo en otros mensajes que pudieran encontrarse en los documentos y archivos intervenidos y cuya eventual incorporación se admite en el auto. En función del resultado de esta última diligencia, la que ahora nos ocupa puede finalmente resultar relevante", concluye la resolución de 12 de septiembre de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Cándido Nsué Okomo, cuñado del dictador de Guinea Ecuatorial, que fue director general de la empresa petrolera guineana Gepetrol, reconoció en una declaración celebrada en la Audiencia Nacional que Villarejo recibió 5,3 millones de euros para que desplegara una supuesta "campaña" de apoyo al presidente del país africano y su régimen. El sumario concluye, por el contrario, que en concreto pretendían favorecer a Teodoro Nguema Obiang, conocido como Teodorín, que es el primogénito de Obiang.