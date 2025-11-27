FORO ESPAÑA 360
Cuatro ex presidentes autonómicos de tres partidos distintos reclaman reformar ya el sistema de financiación
José Montilla, Ximo Puig, Luisa Fernanda Rudi y Uxue Barcos, de diferentes partidos, abogaron por un nuevo sistema de financiación que sustituya al actual, que data de 2009
En el último coloquio del Foro España 360 organizado por Prensa Ibérica y clausurado este jueves en Madrid, cuatro ex presidentes autonómicos de tres partidos políticos distintos reclamaron una reforma del sistema de financiación caducado desde hace más de una década. Los ex presidentes socialistas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, José Montilla y Ximo Puig, la ex presidenta popular de Aragón Luisa Fernanda Rudi y la senadora y ex presidenta de Navarra, Uxue Barcos, de Geroa Bai, coincidieron, en una charla moderada por el director de EL PERIÓDICO y director general de contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, en la necesidad de acordar un nuevo sistema que sustituya al actual, que como recordó el president Montilla data de 2009 y que caducó en el año 2014.
Aunque cada uno puso sus condiciones. Rudi, que se tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la España más despoblada, "porque aquí estoy en minoría, y no ideológica, porque si estuviera aquí el presidente Barbón [Adrián, presidente socialista del Principado de Asturias, que había intervenido previamente en el evento] me daría la razón", y sus tres compañeros de estrado que exista corresponsabilidad fiscal. "Hay que estar al gasto y al ingreso", sintetizó Puig, presidente de la Generalitat valenciana hasta el año 2023.
El foro España 360 ha contado como socios impulsores con Bayer, Campofrío, Endesa, Mapfre, Telefónica, Unie e Iberdrola, y el apoyo de los gobiernos de Canarias, Aragón, el Principado de Asturias, la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León, la Generalitat de Catalunya, Región de Murcia, Illes Balears, Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura y los Consells de Mallorca y de Ibiza.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valery, jugador del Real Zaragoza, a corazón abierto: 'El año pasado caí en un gran abismo del que me costó mucho salir'
- Varios menores propinan una paliza a un hombre en Zaragoza tras reprocharles que vandalizaran bicis
- Jorge Ripollés, despedido del Real Zaragoza hace año y medio, se incorpora a la secretaría técnica del Racing
- Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
- La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
- Una de las claves del cambio del Real Zaragoza: Kodro se viene arriba
- Los vecinos de Mallén se toman con humor las obras en la A-68: “Lo que en China se hace en seis meses, aquí ha costado quince años”
- La A-68 en Mallén se estrenará este viernes a medio gas y sin terminar los accesos a la localidad