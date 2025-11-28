Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un menor de edad y otro resulta herido al ser atropellados por un autobús en Berriz (Vizcaya)

Ambos, de 16 y 17 años de edad, circulaban en bicicleta por la carretera N-634, según ha informado la Ertzaintza

Imagen de archivo de una unidad de la Ertzaintza

Imagen de archivo de una unidad de la Ertzaintza / Gobierno vasco

EFE

Un ciclista menor de edad ha fallecido y otro ha resultado herido tras ser atropellados esta noche por un autobús en la localidad vizcaína de Berriz.

El accidente se ha producido sobre las nueve menos cuarto de la noche, cuando los dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, circulaban en bicicleta por la N-634, según ha informado la Ertzaintza.

Uno de los jóvenes ha fallecido prácticamente en el acto, y el otro menor que le acompañaba ha resultado herido y ha sido evacuado al hospital de Cruces.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

