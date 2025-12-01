Irene Montero inicia contactos desde Bruselas para atraer a antiguos socios y aislar a Sumar

Irene Montero inicia acercamientos con partidos que fueron aliados de Podemos y ahora están con Sumar. La eurodiputada morada y candidata a las generales ha mantenido en las últimas semanas contactos discretos desde Bruselas con dirigentes de otras formaciones como Compromís o los Comuns, con quien fueron juntos en anteriores citas electorales, trasladando la voluntad de volver a tender puentes de cara a las próximas generales.

La dirigente de Podemos ha mantenido en los últimos días contactos con los eurodiputados españoles de estas dos formaciones, el valenciano Vicent Marzà y Jaume Asens, de los comuns. En distintas conversaciones y reuniones informales, Montero les animó a "trabajar en espacios comunes" y "acercar posturas", según distintas fuentes conocedoras de esas conversaciones. Los contactos entre los eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo son habituales, aunque en este caso los dos eurodiputados forman parte del grupo europeo de Los Verdes.

Estrella Galán, que fue la candidata de Sumar designada por Yolanda Díaz para las europeas, es sin embargo la única que está en The left. Y pese a ser la única que comparte grupo con Irene Montero en la cámara europea, es también la única eurodiputada de Suma a quien la candidata de Podemos no ha contactado para hablar de unidad.

En las últimas semanas, Irene Montero ha aumentado su visibilidad y su presencia en la escena nacional, marcada por el inicio del ciclo electoral que culminarán con las generales previstas en 2027. Este mismo lunes, la dirigente protagoniza un desayuno informativo en Madrid. Este domingo estuvo en Sevilla en un acto apoyando al candidato de Podemos a las elecciones andaluzas, Juan Antonio Delgado; este sábado también se dejó ver en una manifestación en la capital y en la última semana ha multiplicado sus entrevistas en televisiones y radios españolas.

Irene Montero, candidata

El escenario a la izquierda del PSOE es de gran complejidad y no hay garantías de que vuelva a ir unido en las próximas generales, tras años de turbulencias. Podemos rompió con Sumar en diciembre de 2023, unos meses después de ir juntos a las generales, tras el veto a Irene Montero en las listas. Desde entonces, los morados se han esforzado en trazar su venganza contra Yolanda Díaz y la eurodiputada ha defendido en libros y declaraciones que la vicepresidenta segunda les "traicionó" y que su coalición fue una "operación del PSOE" para destruirles.

En el ecuador de legislatura, fuentes del partido morado aseguran que en ningún caso concurrirán a las próximas generales con nada que tenga que ver con ese proyecto político, y apuntan a que el resto de fuerzas "tendrán que elegir" entre Podemos o Sumar.

Los morados lanzaron a principios de año a Irene Montero como su candidata a las generales, y en los distintos partidos de la coalición Sumar hay quien cree que Podemos ha condicionado toda su estrategia política a su objetivo de encumbrar a la dirigente para las generales, aunque esto suponga sacrificar su presencia en los territorios.

El caso paradigmático bien podría ser Andalucía, donde los morados han rechazado por diferentes razones repetir la alianza Por Andalucía, donde están IU y Movimiento Sumar, exigiendo la exclusión de este último, y amenazando con ir en solitario si no se produce, aunque esto suponga un serio riesgo de desaparecer del Parlamento andaluz.

Intentos de aislar a Sumar

El objetivo del partido morado ha sido, desde hace meses, intentar atraer a los partidos de Sumar para para aislar a Yolanda Díaz en el diseño de su candidatura y tratar de recuperar la coalición firmada con IU en 2016 y 2019 -Unidas Podemos- donde el partido morado tenía la voz cantante. Pero hasta el momento, todos sus intentos han resultado fallidos.

A principios de año, Podemos ya advertía de que sólo accedería a pactar para las elecciones autonómicas y municipales con otros partidos si estos se comprometían a ir con ellos en las generales, reclamando vincular todos los acuerdos electorales a uno nacional.

Una fórmula que buscaba fracturar la coalición liderada por Yolanda Díaz a nivel estatal. Izquierda Unida, el partido con más implantación territorial, rechazó desde el primer momento esta premisa, asegurando que serían las propias federaciones territoriales quienes decidieran sobre sus alianzas.

El segundo intento por romper las filas de Sumar fue poco antes de verano, cuando reclamó a IU abandonar el Gobierno de coalición como condición para pactar en Andalucía, un feudo de especial importancia para el partido de Antonio Maíllo, que tiene importante representación institucional en cientos de municipios y donde la fragmentación del voto podría pasar una importante factura.

En las últimas semanas, Podemos ha cambiado sus exigencias y han reclamado al resto de partidos excluir a Sumar como condición sine qua non para sellar coaliciones. Un requisito que de momento ha rechazado la principal organización estatal, Izquierda Unida. Ahora es la propia Irene Montero quien trata de volver a tender puentes con algunos de los partidos que ya fueron aliados en anteriores legislaturas. Estos contactos, sin embargo, no se han producido con IU, con quien la relación está congelada.