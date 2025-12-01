Pepe Álvarez (UGT) defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez "es el mejor de la historia" de España

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "es el mejor de la historia de España", entre otros motivos porque se ha permitido a los sindicados "incidir" en políticas públicas como establecer el contrato fijo como el de referencia o la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC.

Así lo ha asegurado el dirigente de UGT este lunes tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede nacional del PSOE con motivo de la inauguración de una exposición para conmemorar el fallecimiento del fundador de ambas formaciones, Pablo Iglesias Posse.

Álvarez ha detallado que en su reunión con Sánchez han hecho un "balance histórico" de los hitos conseguidos por el PSOE y UGT, y que también han abordado temas de actualidad, entre los que ha situado los últimos siete años de Gobierno socialista, cuando "España ha avanzado como no había avanzado nunca en tanto tiempo a lo largo de su historia".

Pedro Sánchez y Pepe Álvarez, durante el encuentro en la sede del PSOE. / José Luis Roca

"El progreso que hemos vivido durante estos últimos años tiene que ver con este Gobierno de izquierdas, con este Gobierno de progreso. Y yo también he aprovechado para decir en la reunión y lo digo públicamente, que creo que es el mejor de la historia de España", ha sostenido.

El líder de UGT, que también ha aprovechado para agradecer por "estos siete años de trabajo" a Podemos y a Sumar, ha traído al presente medidas que "hace no mucho tiempo" no hubieran sido posibles ver, entre las que ha incluido también el reciente acuerdo para el alza salarial de funcionarios.

No ve necesidad de elecciones

Cuestionado sobre si el Ejecutivo debería plantearse la convocatoria de elecciones anticipadas por la dificultad de aunar apoyos en el Congreso, Álvarez ha respondido que no cree que haya "ninguna necesidad en nuestro país de adelantar" comicios.

"La oposición lo viene planteando desde antes de que supiéramos cuál era el resultado de las elecciones", ha ironizado, para después señalar que lo conveniente es "implementar las políticas durante estos cuatro años" pese a las "muchas dificultades" que tiene el Gobierno en el parlamento.

Aunque reconoce que España lleva "muchos años sin presupuestos", ha celebrado que nuestro país "continúa siendo el que tiene una situación económica mejor en la Unión Europea".

Con esto, ha opinado que lo que debe de hacer ahora el Ejecutivo es "dejarse de ruido y avanzar en solventar las políticas" que en estos momentos más necesitan las personas trabajadoras.

Pide no romper "un proceso de avance social"

El secretario general de UGT también se ha referido a los casos de presunta corrupción que rodean al Gobierno y al entorno del presidente pidiendo que "hay que valorarlos por la situación real que tienen, no por lo que dicen que tienen ni por lo que algunos querrían que tuvieran".

"A mí no me toca especialmente hacer un análisis de la situación que tiene el PSOE, pero en todo caso tiene una enfermedad que le da una gran salud, porque al fin y al cabo los partidos políticos hay que valorarlos por los resultados que tienen, por lo que consiguen para los trabajadores y las trabajadoras", ha explicado.

Acto seguido, ha defendido que el PSOE "es un partido decente, con gente honrada dirigiéndolo" y que "tiene dificultades" como también tendrá en el futuro esta y las demás formaciones políticas. En cualquier caso, cree que "no pueden utilizarse" para "romper un proceso de avance social" para la "inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país".