Montero, desde Extremadura: "Tenemos el Gobierno más estable porque hemos aprobado 50 leyes que mejoran la vida de la gente"

"Ni un solo progresista se puede quedar en su casa. Las elecciones no están hechas". Esta ha sido la idea más repetida por María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de España, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, quien arropó este miércoles al candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, durante un acto público en Almendralejo. Lo hizo un día antes del arranque de la campaña oficial, insistiendo en la importancia de la jornada del 21D. "Confío plenamente en el pensamiento y la voluntad de los extremeños, que conozcan la importancia de lo que nos jugamos", subrayó.

La ministra, que instó repetidamente a la participación electoral, realizó un repaso de los logros socialistas en España y, muy en particular, en Extremadura, una comunidad a la que consideró en varias ocasiones "hermana" de Andalucía, donde la propia Montero encabeza también el PSOE. "Los socialistas han impulsado los mejores momentos de España, la industrialización, la capacidad de crecimiento del sur", una zona, dijo, "que quiere reivindicar con fuerza y con voz propia su protagonismo en la arquitectura que se construye cada día en el país". Y frente a esa inquietud, apuntó, "hay un Gobierno sensible ante los que antes nos negaron el pan y la sal".

Reconocimiento a Ibarra y Fernández Vara

En este punto, Montero recordó las figuras de los expresidentes extremeños Ibarra y Fernández Vara y su lucha por "crear una identidad de tierra, por reivindicar que no podía haber autonomías de primera y segunda". La ministra atribuyó a los gobiernos del PSOE "la sanidad pública, la vivienda pública, la justicia gratuita, todo aquello que permite a los españoles ser ciudadanos de primera".

En esta línea apuntó que "fue el estado socialista garante del estado bienestar el que logró que nadie se quedara sin un tratamiento por falta de dinero y que el hijo de un trabajador con disciplina y talento pudiera acceder a una beca para no perpetuar pobreza de generación en generación". Montero calificó a su partido como "el gran arquitecto" de los derechos del país, "por eso no vamos a aceptar que nos den lecciones de libertades aquellos capaces de perdonar impuesto a los ricos y de sacrificar los servicios públicos de la clase media".

Defensa de la inversión en Extremadura

Montero defendió que el país crece más "cuando todos crecemos", por eso se planteó: "¿Quién ha traído la inversión de la industria en Extremadura, a Trujillo (nueva planta de chips) o a Navalmoral (futura gigafactoría)? Extremadura se conoce como líder en renovables porque los gobiernos socialistas de España y Extremadura lo supieron ver". La ministra hizo hincapié en las oportunidades que estos proyectos suponen para que los jóvenes no tengan que emigrar.

Defendió especialmente los "más de 7.000 millones" que el Gobierno de Sánchez, en comparación con el de Rajoy, ha destinado a Extremadura, pero lamentó que no se hayan traducido en "centros de salud, escuelas, vivienda o ayudas a emprendedores y autónomos", porque Guardiola "no sabe gestionar". También recriminó a los populares que no hayan votado a favor de la revalorización de las pensiones o de la subida del SMI.

Críticas al PP y respaldo a Gallardo

Montero se mostró convencida de que esta "incapacidad" de otros partidos es la que "provoca esa ira porque no tienen argumentos, y cuando ya no pueden convencer a la gente, se dedican a despersonalizar a nuestros líderes, a las campañas de difamación, a arremeter contra el PSOE, a reprochar inversiones. Ya está bien de esta hipocresía", recriminó la ministra, que avaló al Ejecutivo actual de Pedro Sánchez: "Es el Gobierno más estable que podemos tener porque hemos aprobado 50 leyes que mejoran la vida de la gente y ganamos el 88% de las votaciones del Congreso".

Por todo ello, la ministra reiteró que "Extremadura es de izquierdas y sabe perfectamente que debe movilizarse porque el futuro depende de nuestra movilización". "Todos los militantes somos imprescindibles, no tenemos grandes medios ni grandes intereses económicos que nos apoyen, porque no defendemos a la banca o a las energéticas, defendemos a la clase media", indicó.

María Jesús Montero tuvo palabras especiales para Miguel Ángel Gallardo: "Tenemos un hombre bueno, honesto, sobre el que se desarrolla una campaña de difamación como la que el PP también desarrolla contra Sánchez, pero la verdad siempre se abre camino", dijo, trasladando a Gallardo que cuenta con "todo el apoyo de la dirección federal".

Reproches a Guardiola

Por su parte, Gallardo denunció que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, se ha negado a participar en debates electorales, cuestionando su disposición a rendir cuentas ante los ciudadanos y tratando a Extremadura como un “laboratorio electoral”. “Ha dicho no al debate de Radiotelevisión Española entre los cuatro candidatos que tenemos representación institucional en la Asamblea de Extremadura. Y yo le digo, ¿qué miedo tiene? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se esconde?”, se preguntó Gallardo.

Durante su intervención, recordó que se presenta a estas elecciones "con la misma fuerza, ilusión y compromiso" que le permitió "transformar" Villanueva de la Serena cuando accedió a la alcaldía hace 21 años. Frente a ello, el candidato advirtió de que en apenas dos años y medio, "el actual gobierno ha deteriorado los servicios públicos", señalando "la sustitución de las aulas de cero a tres años por cheques para guarderías privadas", el "retraso" en la atención primaria y la "manipulación" del Servicio de Atención a la Dependencia, así como la "eliminación de medidas como la gratuidad de los comedores escolares".