Sánchez abre la campaña del los socialistas en Extremadura: "Lo que está en juego es qué modelo de sociedad queremos y solo el PSOE garantiza un estado del bienestar fuerte"

El secretario general del PSOE de España y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto en Plasencia la campaña electoral del PSOE. Ante un auditorio completamente entregado, antiguo feudo socialista gracias a Elia María Blanco, presente en el palacio de congresos, Sánchez ha subrayado que lo que está en juego en las próximas elecciones autonómicas es "qué modelo de sociedad queremos" y ha hecho hincapié en que solo el PSOE garantiza un "estado del bienestar fuerte".

Sánchez ha cerrado las intervenciones de un acto público abierto por el secretario general de los socialistas en Plasencia, Alfredo Moreno, y en el que también han intervenido la presidenta de la asamblea de Extremadura, Blanca Martín, y el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Sánchez, que ha sido aplaudido, ovacionado, vitoreado, tocado y fotografiado por un auditorio lleno, ha enumerado los argumentos por los que los extremeños deben votar al PSOE en las próximas elecciones autonómicas.

Lo primero que ha criticado es el modelo de sanidad del PP para confrontarlo con el socialista. Así, poniendo de ejemplo a la Sanidad madrileña, ha subrayado que lo primero que hace el PP es "recortar, lo segundo, aumentar las listas de espera y lo tercero, contratar a la empresa privada", con lo que "el modelo del PP es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro", ha afirmado.

El segundo argumento que ha defendido es que el PSOE es progreso, frente al retroceso que supone el PP. Así, ha enumerado las políticas del Gobierno de su vida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional yo los permisos de paternidad y maternidad y ha hecho hincapié en que las presiones están garantizadas por ley porque "hemos recuperado el Pacto de Toledo".

45 años

Sánchez también ha subrayado que, con el PSOE en el Gobierno, "España está viviendo uno de los mejores momentos de los últimos 45 años" y en materia de vivienda ha destacado que el Gobierno acaba de aprobar que los ayuntamientos puedan destinar su remanentes a políticas de vivienda.

También se ha referido a las transferencias del Estado a las comunidades para resaltar que Extremadura ha recibido 7.000 millones de euros más que con Rajoy y ha censurado que la Junta rechazara "que le perdonáramos parte de la deuda, solo por eso, Guardiola merece perder las elecciones porque no ha defendido los intereses extremeños".

Por todos estos motivos, ha defendido que Gallardo sea el próximo presidente de la Junta de Extremadura. El secretario general de los socialistas extremeños ha sido claro al subrayar que "no se puede entender Extremadura sin la bandera del PSOE" y las políticas y proyectos socialistas, llevados a cabo por Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, aludido durante varias ocasiones durante las intervenciones y muy aplaudido.

A partir del 21 de diciembre, "se van a recuperar los derechos de la gente", ha subrayado Gallardo. Además, ha criticado que "el PP ha reventado los pilares fundamentales del sistema", mientras que el PSOE va a seguir luchando por el jornalero y el ama de casa que trabajaron "sin derechos para señoritos", como el caso de sus padres".

También ha afirmado: "Estamos aquí para que no gane la injusticia" y ha puesto de ejemplo el caso de los alcaldes socialistas del Valle del Jerte a quienes el Tribunal Supremo ha dado la razón, un caso que también ha nombrado la presidenta de la Asamblea.

Blanca Martín no se ha olvidado tampoco de los incendios del pasado verano para destacar la aprobación por parte del Gobierno del envío de 8,3 millones de euros a los afectados, mientras que "Feijóo no vino a Extremadura", ha criticado.

Por su parte, el secretario local del PSOE de Plasencia, Alfredo Moreno, ha subrayado que "la democracia se defiende" y ha mostrado su orgullo por "el socialismo que transforma", un socialismo que todos esperan vuelva a gobernar en Extremadura.