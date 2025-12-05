POLÉMICA SANITARIA
Madrid descarta irregularidades en el Hospital de Torrejón y defiende que sus listas de espera "están por debajo de la media"
La Consejería de Sanidad madrileña sigue recabando " información sobre el uso del material quirúrgico"
La Comunidad de Madrid defiende la situación asistencial del Hospital de Torrejón de Ardoz tras las informaciones de estos días, alegando que en ningún control rutinario "se ha detectado irregularidades denunciadas" y que los datos de listas de espera "están en la media o por debajo en la región".
Asimismo, el escrito remitido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destaca que "se ha ampliado plantilla un 2,8% en el último año" y se ha ampliado actividad.
En concreto, las listas de espera actualmente están en la media o por debajo de ella en todas las categorías. En consultas, el Hospital de Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2). En quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto. En pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales, señala el escrito.
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día